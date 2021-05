Tres valencians han sigut triats per Luis Enrique per a formar part de la selecció espanyola de futbol que acudirà a l’Eurocopa. Es tracta de Pau Torres, José Luis Gayà i Ferran Torres. En la convocatòria també hi ha Gerard Moreno, que no és valencià però sí que juga en un equip de la Comunitat Valenciana, el Vila-real.

Entre els seleccionats pel tècnic espanyol per a la pròxima Eurocopa 2021 hi ha Pau Torres, valencià que actualment juga en el Vila-real, així com Gerard Moreno, company d’equip en el club de Castelló, encara que català de naixement.

José Luis Gayà també ha sigut triat per Luis Enrique per a formar part de l’equip que defensarà els colors d’Espanya. El jugador no només és valencià, sinó que també juga en el València CF.

Finalment, entre els convocats hi ha un altre valencià: Ferran Torres, que en l’actualitat juga en el Manchester City.

Qui formarà la selecció espanyola en l’Eurocopa 2021

En concret, els 24 triats per Luis Enrique per a la competició de l’Eurocopa 2021 són:

PORTERS: Unai Simón (Athletic Club), David De Gea (Manchester United/ANG), Robert Sánchez (Brighton/ANG).

DEFENSES: César Azpilicueta (Chelsea/ANG), Marcos Llorente (Atlètic de Madrid), Eric García i Aymeric Laporte (Manchester City/ANG), Pau Torres (Vila-real), Diego Llorente (Leeds United/ANG), Jordi Alba (Barcelona), José Luis Gayà (València).

MIGCAMPISTES: Rodri Hernández (Manchester City/ANG), Sergio Busquets i Pedri González (Barcelona), Thiago Alcántara (Liverpool/ANG), Koke Resurrección (Atlètic de Madrid), Fabián Ruiz (Nàpols/ITA).

DAVANTERS: Dani Olmo (Leipzig/ALE), Mikel Oyarzábal (Reial Societat), Álvaro Morata (Juventus/ITA), Gerard Moreno (Vila-real), Ferran Torres (Manchester City/ANG), Adama Traoré (Wolverhampton/ANG), Pablo Sarabia (PSG/FRA).