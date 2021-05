Les grans empreses de la Comunitat Valenciana podran vacunar els seus treballadors a partir del 8 de juny. Aquest és el principal resultat de la reunió que la Conselleria de Sanitat va mantindre, ahir, amb la patronal autonòmica CEV i la Fundació CEOE. Les firmes que poden servir-se del protocol subscrit han de tindre més de 400 empleats i la seua plantilla ha d’estar composta per suficient personal en les diferents franges d’edat en les quals s’està vacunant la població. Així mateix, han de disposar de centre mèdic.

Fonts de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana van explicar a aquest diari que encara es desconeix quines empreses s’hi sumaran. És conegut que l’automobilística Ford, amb uns 7.500 empleats en la seua planta d’Almussafes, ja ha fet pública la seua intenció de vacunar els seus treballadors. Tot indica que Mercadona, amb uns 95.000 empleats, també hi participarà.

Ford ja va mostrar la seua disposició a vacunar a Almussafes i tot indica que Mercadona també hi participarà

Empreses que no vacunaran contra la covid

Altres grans empreses amb seu a la Comunitat Valenciana sembla que no se n’ocuparan, principalment perquè consideren que la vacunació de la població en general va a molt bon ritme i tampoc volen privilegiar uns empleats sobre els altres d’altres autonomies. Seria el cas, segons fonts consultades, de Consum, amb presència a Andalusia, Catalunya i Castella-la Manxa, entre altres territoris.

Des de Sanitat van explicar que, de moment, aquesta vacunació es farà en 20 centres sol·licitats per diferents empreses de la Comunitat Valenciana, però abans hauran d’“estar autoritzats”. Aquests 20 centres no significa que siguen 20 empreses, sinó que hi ha companyies que podrien comptar amb diversos punts d’immunització.

L’objectiu, segons va assenyalar Barceló, és facilitar la vacunació dels empleats de les empreses més importants de la Comunitat Valenciana, “sense haver d’interrompre la producció empresarial en un moment en el qual el creixement econòmic és clau per a recuperar la normalitat”.

Així, totes les firmes seleccionades “hauran de complir els procediments sanitaris que s’estan duent a terme per a la resta de la població” (motius d’exclusió a la vacunació, temps entre la primera i la segona dosi, etc.), a més de vacunar el seu personal segons la cohort que estableix Sanitat i al mateix temps que es fa a la resta de població.