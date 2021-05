Peter Lim ha alçat el polze. La llum verda del màxim accionista a Anil Murthy i Corona és una realitat, després de la reunió telemàtica que s’ha produït aquest dilluns entre Singapur i València, tot i que la candidatura de Pepe Bordalás, encara entrenador del Getafe, s’havia imposat ja, uns dies abans, a les de Diego Martínez o Pacheta. Tant és així que, segons fonts pròximes a l’operació, l’acord entre el míster alacantí i el club de Mestalla està encarrilat. Els contactes es remunten en el temps, més enllà que no puga parlar-se de negociació pura. És a dir, que no suposarà un problema en l’aspecte econòmic ni en l’esportiu. Ara falta el Getafe, encara que la idea és que siga una negociació ràpida. Els plans eren iniciar-la anit mateix o aquest dimarts al matí a tot tardar. L’objectiu és tancar l’acord al llarg de la setmana.

Bordalás té una temporada més de contracte però el seu cicle al Coliseum ha acabat i Ángel Torres no posarà impediments a la seua eixida, la qual cosa tampoc significa que vaja a deixar-lo eixir gratis. Una cosa és que no remeta al milió i mig de la seua clàusula i una altra que no tracte d’arrapar una compensació. Entre clubs, hi ha pendents pagaments per alguns futbolistes com Maksimovic o, fins i tot, Parejo. A més, hi ha la possibilitat que puguen entrar futbolistes en aquest acord. Un dels candidats és Jason, que ja va ser jugador del Getafe, tot i que d’aquesta opció encara no s’ha parlat.

És la segona temporada consecutiva en la qual Lim delega l’elecció de l’entrenador en Murthy i Corona, malgrat l’error que va suposar la contractació de Javi Gracia. Que Bordalás tinguera eliminatòria europea en ple estiu va malmetre les seues possibilitats. Igual que aleshores, Lim també tenia ara la seua llista de futuribles i, de fet, s’havia especulat que en aquesta hi haguera Nuno. Bordalás serà la primera pedra d’un projecte en el qual el paper de l’entrenador serà fonamental.