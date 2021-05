La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha assegurat que Espanya ha recuperat el nivell d'exportacions previ a la pandèmia i ha indicat que la internacionalització continuarà sent una "prioritat" en l'agenda del Govern.

"La internacionalització és una prioritat en l'agenda del Govern", ha recalcat la ministra durant la presentació aquest dimecres del tercer Pla d'internacionalització de l'economia espanyola que estarà dotat amb més de 4.600 milions d'euros.

Maroto ha anticipat que Espanya encara ara una nova etapa de reactivació del sector exportador, que és un "pilar essencial" dins de l'estratègia de la internacionalització amb la qual el Govern aspira a impulsar un sector més competitiu, augmentant el seu creixement i resiliència.

Així, Maroto ha assegurat que aquest pla d'acció, així com l'Estratègia Espanya 2050, reflecteixen que l'obertura comercial és una de les fortaleses amb les quals compta l'economia espanyola de cara al futur.

"La creixent presència d'empreses espanyoles en mercats internacionals no sols genera un major potencial de creixement per a l'economia, sinó que també permet una diversificació dels riscos econòmics i polítics i una oportunitat per a donar a conéixer i posar en valor la marca Espanya", ha subratllat la ministra.

"El camí real d'aquesta nova economia"

Per la seua banda, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha subratllat durant la seua intervenció en l'acte l'increment de la internacionalització de l'empresa espanyola en 2020, que va créixer un 4%, fins a situar-se en les 55.000 empreses espanyoles internacionalitzades de manera permanent.

"La internacionalització és el camí real d'aquesta nova economia que el Govern ens trasllada", ha destacat Garamendi, qui ha aprofitat per a agrair a la Corona la seua "tasca extraordinària" en el suport a la internacionalització de companyies espanyoles, especialment al rei Felip i a la reina consort Letizia.

En aquesta línia, el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, ha ressaltat la importància d'apostar per la internacionalització, que ha sigut clau per a superar moments de dificultat i un factor fonamental de supervivència de les empreses.

"La internacionalització i el seu desenvolupament competitiu són necessaris per a afrontar el futur de les empreses i l'economia espanyola", ha remarcat Bonet, qui ha defensat la col·laboració publicoprivada en aquest esforç per a rellançar el sector exportador espanyol.