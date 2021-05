La Plataforma Antitaurina d'Alfafar denuncia en un comunicat que és "incoherent" reprendre els festejos taurins "després dels confinaments, les restriccions i les mesures estrictes que hem hagut de complir" a causa de la pandèmia.

"És del tot incomprensible reprendre els festejos taurins mentre un xiquet o xiqueta no pot llevar-se la mascareta ni tan sols per a fer educació física. Després de tot el que hem passat amb les restriccions, els confinaments i les mesures, ara hi ha ajuntaments com Meliana i altres que estan secundant i subvencionant amb diners una frivolitat com és fer patir un animal en un festeig", explica el responsable de la plataforma, Diego Nevado.

Quant a Alfafar, Nevado explica que des de la plataforma han demanat informació a l'Ajuntament, tant per correu electrònic com per registre d'entrada, sobre la possibilitat de celebrar els festejos i, en cas afirmatiu, ser subvencionats amb 9.000 euros com fins ara, "i hem obtingut un silenci per resposta. Un ajuntament que nega informació d'una cosa tan important com les festes és poc transparent. L'alcalde del PP ha fet unes declaracions en els mitjans en què sembla que no faran festes com a tal, però evita dir-ho clarament i facilitar-nos informació, a més que sempre hem patit tota mena de traves sense sentit en les nostres concentracions comunicades i pacífiques", recorda.

La Plataforma Antitaurina d'Alfafar avisa que pretenen realitzar la seua concentració de protesta el 21 d'agost, a les 18.00 hores, tant si es realitzen festejos taurins com si no. "El nostre objectiu és defensar els animals, però també la infància, que és una víctima més d'aquest adoctrinament en contra de la llei", en referència a l'article 70 de la Llei 26/2018, de la Generalitat Valenciana, que esgrimeix que "les persones menors d'edat no podran participar ni assistir a competicions esportives o espectacles el reglament dels quals preveja danys físics o psíquics sobre persones o animals o puguen implicar riscos per a la salut o seguretat del menor".