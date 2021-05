La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va signar ahir la resolució que renova 6.050 dels 9.300 contractes de reforç covid fins a cap d'any, però que implica que 3.300 persones deixen de prestar els seus serveis a la sanitat pública a partir del 31 de maig per expirar la seua vinculació laboral amb l'Administració.

En aquest sentit, la directora general de Recursos Humans, Carmen López, va assenyalar que, entre aquest dimecres i el dijous, els departaments de salut es posaran en contacte personalment tant amb els professionals que prolonguen els seus contractes com els que no ho fan. Tot això després de negar al matí qualsevol informació via WhatsApp amb els que no renoven el seu contracte.

La finalització d'un terç dels contractes va provocar el rebuig dels sindicats i fa que el personal comence a mobilitzar-se per a protestar pel cessament dels 3.300 que no continuaran el mes de juny. Així, el personal de diferents hospitals valencians està cridant a fer concentracions demà, a les 11, a les portes dels principals centres, per a mostrar el desacord per les decisions de la Conselleria.

Entre altres reivindicacions, a més del «total desacord» amb la finalitat dels contractes covid, està l'exigència de «transparència i difusió de les llistes, amb la puntuació dels cessaments als treballadors».