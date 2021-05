El cultiu de xufa s'ha confirmat com una bona alternativa a Sagunt, després de les dues collites recol·lectades en una iniciativa experimental que aspira a consolidar-se. Així ho ha destacat la presidenta del Consell Local Agrari de Sagunt, Ana María Quesada, després de rebre a l'Ajuntament el secretari autonòmic Roger Llanes, junt amb l'alcalde, Darío Moreno.

"S'estan veient bons resultats. A principi de març es va obtindre una collita de gran grandària i excel·lent qualitat, per la qual cosa es consolida com una alternativa d'excel·lent potencial en zones del terme amb terres arenoses", apuntava per a animar que els propietaris de camps que ara estan abandonats tinguen en compte aquest producte.

A més, va recordar les gestions ja iniciades perquè Sagunt s'incloga dins de la denominació d'origen de Xufa València i va assenyalar que una empresa productora ja ha començat les obres per a tindre unes instal·lacions a Parc Sagunt.

Quesada també ha anunciat inversions durant aquest any de més de 200.000 euros en la millora de camins rurals.