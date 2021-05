La Generalitat Valenciana preveu que, entre juny i setembre, visiten la Comunitat Valenciana més de dos milions de turistes estrangers, una xifra encara lluny dels més de quatre milions de 2019 però que suposa més del doble de l’estiu de l’any passat. També espera rebre quasi set milions de visitants d’Espanya, 500.000 més que en 2020.

“El mes de juny s’obrin bones perspectives perquè el turisme torne a tindre activitat”, ha augurat el president, Ximo Puig, en la sessió de control a les Corts, un “escenari nou” gràcies a l’obertura de fronteres als visitants estrangers a Espanya i a la recuperació dels viatges internacionals. Una de les expectatives és que el Regne Unit alce les restriccions per a viatjar a Espanya, per a la qual cosa Puig va traslladar aquesta setmana a l’ambaixador britànic, Hugh Elliot, que aquest país territorialitze les restriccions davant de les “asimetries” que hi ha en la incidència acumulada del virus entre comunitats autònomes.

La Comunitat Valenciana ronda els 30 casos per cada 100.000 habitants des de fa setmanes. “Ningú ens ha regalat res. Estem en aquesta situació gràcies a l’esforç de la societat valenciana i al seu compromís col·lectiu”, ha asseverat el cap del Consell, que ha insistit que la prioritat és “protegir les vides” mentre avança la vacunació.

En matèria laboral, l’objectiu és que, amb la reactivació del turisme, tornen al seu lloc “tots els treballadors” del sector, com ha garantit Puig en resposta al síndic de Compromís, un dels seus socis de govern.

Fran Ferri ha defensat la reactivació dels viatges internacionals, “garantint sempre que els visitants tinguen un bon comportament i complisquen les mesures”. “Som una gran terra per a visitar i tenim una de les millors cartes de presentació”, ha proclamat, sense oblidar “la realitat que hi ha darrere”.