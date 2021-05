La Generalitat preveu utilitzar drons, en alguns punts, per a previndre aglomeracions en les proves d’accés a la universitat (PAU) que se celebraran els dies 8, 9 i 10 de juny a la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, la consellera d’Universitats, Carolina Pascual, va explicar ahir, durant la reunió que es va mantindre amb altres departaments implicats, que “des de la Coordinació de Policies Locals de la Comunitat s’ha proposat que els ajuntaments que disposen de drons per a vigilància s’activen aquells dies per a ajudar a controlar, de manera aèria, les aglomeracions”.

Els exàmens que faran més de 24.000 persones tornaran als campus universitaris valencians, “absolutament preparats per a albergar les proves després de l’activitat del curs”, després de l’experiència de 2020, quan les PAU es van fer en els instituts de l’autonomia per a garantir les distàncies i evitar contagis.

Aglomeracions i transport

Amb tot, hi ha dos aspectes que cal tindre en compte a l’hora de coordinar les proves d’enguany. Evitar les aglomeracions i reforçar el transport. Així, tal com va apuntar ahir la consellera, hi ha uns certs punts que requeriran una atenció especial per a “atendre, així, la distància de seguretat entre alumnes, que enguany és d’un metre i mig de distància” (l’any passat va ser de dos metres). Així, s’ha previst un reforç especial des d’Emergències per als exàmens a Alcoi, Alzira, Xàtiva i a l’antiga Escola de Magisteri de València, amb la fi evitar aglomeracions en l’accés i l’eixida dels exàmens.

El reforç del transport públic serà una altra de les accions a càrrec de la Generalitat. Així, s’ampliarà la freqüència de la línia 4 del tramvia per al campus de Burjassot de la Universitat de València a primera hora del matí i a última hora de la vesprada, coincidint amb l’inici i la fi de cada jornada de proves.

Coordinació entre àrees

D’altra banda, Carolina Pascual va destacar ahir la importància de “la coordinació entre diferents departaments perquè les proves es desenvolupen de manera segura i eficaç”. Per això, la reunió per a coordinar els protocols de preparació d’aquests exàmens d’accés a estudis superiors va comptar amb la presència d’autoritats de la Conselleria d’Universitats; el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel; així com la directora general de Salut Pública i Addiccions, Ofelia Gimeno; el director general de Centres, Ximo Carrión; la gerent d’FGV, Anaïs Menguzzato; a més del subdirector general de l’Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergències, Jorge Suárez; i el comissari i coordinador del Gabinet Tècnic de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, Antonio Collado.

Finalment, la Conselleria d’Universitats va informar ahir que, segons el nombre de persones matriculades a les PAU de 2020, es preveu que es presenten a les proves d’enguany uns 24.057 estudiants. En concret, 8.397 persones s’examinen a la província d’Alacant, 12.838 a la província de València i 2.822 a la Universitat Jaume I de Castelló.

Una xifra que és lleugerament superior a la de persones matriculades per als exàmens de 2020,concretament un 0,4 % més que l’any passat, quan s’hi van presentar 23.979 persones en les tres províncies valencianes.

Xàtiva i Alzira canvien de lloc per a garantir la separació

Dels diferents punts on es faran les proves PAU enguany, la Universitat Politècnica de València (UPV) examinarà 6.090 estudiants al campus de Vera de la UPV, com és habitual, i també ho farà al pavelló esportiu de Xàtiva i a la Cotonera d’Alzira. En aquestes dues localitats, hi ha hagut un canvi d’ubicació enguany per a poder garantir la separació d’un metre i mig durant els exàmens d’accés a la universitat en el segon any marcat per la covid-19. També hi haurà un reforç des d’Emergències, segons la Conselleria.