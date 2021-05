La vespa asiàtica (Vespa velutina) ha arribat al Montgó. Aquest mateix matí, un matrimoni de jubilats que es trobaven a l’àrea recreativa del cap de Sant Antoni, en el vessant de Xàbia del parc natural, ha donat la veu d’alarma. Els dos excursionistes han arrancat a córrer quan han trobat un vesper d’aquests perillosos insectes. Han avisat el vigilant de l’àrea recreativa, que ha telefonat immediatament als responsables de la Conselleria de Medi Ambient. Ja hi ha acudit un empleat de la Conselleria que ha fet fotografies del niu i ha precintat el lloc. El vigilant està advertint els senderistes del risc d’acostar-se a aquest punt. La picada d’aquesta vespa invasora és molt perillosa, atés que inocula una gran quantitat de verí. A més, aquest insecte destrueix els ruscos de les abelles. Al Montgó, hi ha zones on els apicultors col·loquen les seues bresques.