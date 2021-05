La Conselleria de Justícia ha intentat, en dues ocasions, notificar una proposta de sanció de 2.700 euros al jugador brasiler del Reial Madrid Marcelo Vieira per haver incomplit el tancament perimetral i l’obligació de portar mascareta, el cap de setmana del 27 i 28 de març.

Segons ha informat a EFE l’executiu autonòmic, aquesta proposta de sanció es va remetre al BOE el passat 11 de maig, de manera que el jugador va disposar, des d’aleshores, de 10 dies per a presentar-hi al·legacions.

De moment, el Govern Valencià no té constància de cap resposta, encara que les mateixes fonts han indicat que s’esperarà un “temps prudencial”, per si el futbolista haguera al·legat.

Quan passe aquest temps, que no s’ha determinat, s’intentarà notificar de nou la sanció i, si no és possible, s’enviarà de nou al BOE i la tramitació ja quedarà en mans d’Hisenda.

El passat 1 d’abril, la Conselleria de Justícia va informar que Marcelo i la seua família havien sigut objecte d’una proposta de sanció de 2.700 euros per haver-se saltat el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana i incomplir l’obligatorietat de portar mascareta.

El futbolista va pujar una foto al seu compte d’Instagram en la qual es trobava, amb la seua família, al passeig marítim de la platja de la Malva-rosa de València, sense mascareta, a pesar que, en aquell moment, no es podia entrar ni eixir de la Comunitat sense causa justificada a causa de la pandèmia.

Per això, la conselleria competent va proposar una sanció de 600 euros per a cada un dels membres de la família (quatre en total) per saltar-se el tancament perimetral autonòmic.

A més, es va plantejar una sanció de 100 euros per a tres dels membres per no portar mascareta, ja que un dels fills del jugador no estaria obligat a portar-la per edat.