El PP va agafar forces, ahir, al Port de Sagunt, amb la visita del candidat a la presidència del partit a la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón. Després de mesos de pandèmia, la cita va propiciar molts retrobaments i va insuflar ànims, perquè Mazón va iniciar just allí la seua ronda autonòmica amb afiliats.

La cita es va produir als jardins del Casino i va permetre mostrar, des de lluny, l’antiga gerència d’AHM, que continua pendent d’una rehabilitació global.

El president i portaveu municipal del PP a Sagunt, Sergio Muniesa, va exercir d’amfitrió en una trobada a la qual no va faltar el màxim responsable provincial, Vicente Mompó; el diputat autonòmic i també exalcalde de Sagunt, Alfredo Castelló, així com regidors i la responsable comarcal, Gloria Condomina.

“Estem molt contents per la campanya que estem fent per tota la Comunitat Valenciana per a donar a conéixer el nostre projecte. Tenia moltes ganes de vindre al Camp de Morvedre perquè soc un enamorat de la logística i de la capacitat industrial i econòmica d’aquesta comarca, però Sagunt està perdent oportunitats per la pressió fiscal que estan fent els governs autonòmic i estatal, que no permeten la creació d’ocupació ni el manteniment de les empreses”, va dir Mazón.

Les seues crítiques al tripartit local no es van quedar ací. “En sis anys de govern de coalició a Sagunt, no es coneix cap èxit, gesta ni projecte del Govern local. Sagunt s’ofega per la falta de gestió del Govern local i el que necessita és un impuls per a generar ocupació i millorar la seua activitat econòmica, i retornar-li uns nivells que s’han perdut”, va afirmar, a més d’agrair el suport d’una comarca on ha aconseguit molts avals i d’animar a “lluitar per un canvi necessari”.