“Que es convoque un concurs entre artistes i escultors de prestigi perquè es dissenye una escultura que represente la pluralitat de moviments socials, cívics i culturals de la ciutat de valència amb l’objectiu de tindre un monument identitari, singular i únic que aporte valor cultural i arquitectònic a la nostra plaça de l’Ajuntament i reta homenatge a totes les realitats socials i culturals de la ciutat que s’han expressat a la plaça i substituïsca l’actual monòlit que s’ha instal·lat”. Aquesta és la moció que s’ha aprovat a l’Ajuntament de València, a proposta del PSOE, i que ha sigut secundada per Ciutadans. La votació final d’aquesta proposta plantejada pel portaveu socialista Borja Sanjuán implica retirar el monòlit que va instal·lar l’alcalde Joan Ribó i Compromís, i substituir-lo per un altre que ha de sorgir d’un concurs d’idees. Compromís i Vox han votat en contra d’aquesta moció del PSOE i el PP s’hi ha abstingut i ha mantingut una altra moció pròpia en la qual proposava directament llevar el monòlit de la plaça de l’Ajuntament.

Postura de Compromís

Compromís ha lamentat l’estratègia conjunta del PSOE, Vox, PP i Ciutadans “per a retirar l’homenatge als moviments socials, impulsat des del Govern municipal a la plaça de l’Ajuntament”. “El panell informatiu que s’ha instal·lat és un reconeixement a diversos moviments socials i ens preguntem per què això molesta a qui hauria de representar, precisament, una societat plural”, subratlla aquesta formació. “Els molesta l’homenatge a la reivindicació democràtica i per l’autogovern, a la lluita feminista, a la cultura i la llengua, a la defensa del territori i de l’horta, al dret a la ciutat i a l’habitatge, als drets LGTBI i per la diversitat, als drets de les persones migrants i refugiades, a les víctimes de l’accident del metro en 2006, a la llibertat d’expressió, a l’antifeixisme, a la memòria històrica, a la defensa dels serveis públics, a la solidaritat internacionalista, a les reivindicacions estudiantils mentre se’ls considerava ‘l’enemic’, els molesta que gent afí a partits molt diversos protestara un 15M de fa ara just 10 anys contra el bipartidisme i la corrupció. Just ara els molesta la lluita contra la corrupció. Quins són els noms que volen amagar sota la catifa d’una suposada polèmica per un monòlit?”, ha indicat Compromís.

Compromís manifesta la ferma necessitat de governar escoltant i atenent la ciutadania i defensant el reconeixement als moviments socials que, per damunt de qualsevol partidisme, “defensen l’interés de tota la ciutat, defensant els drets de totes i tots, entre altres qüestions, combatent activament la corrupció”, ha acabat.

En el debat del Ple, la regidora de Patrimoni, Glòria Tello, ha assenyalat que, quan sentia el PP, no li quedava una altra opció que “traslladar-me a un món paral·lel i irreal. Vostés no tenen memòria”, els ha dit als regidors del PP. Des de 2015, després de 24 anys, “hem donat la volta a l’autoritarisme que vostés representaven”. El monòlit és “un reconeixement al 15M i a tots”, ha afirmat. Per a Glòria Tello, aquest monòlit no implica “polititzar el centre neuràlgic, perquè el 15M no estava a favor de cap partit”. Segons Tello, el 15M es va deure a factors i raons com que l’atur es va disparar en 2011, que es va reduir el 5 % del sou als funcionaris i, això, mentre es rescataven bancs i es multiplicaven els desnonaments.

Postura del PP

El PP s’ha abstingut en la moció que ha presentat el PSOE per a substituir el monòlit dedicat al 15M per Ribó a la plaça de l’Ajuntament per a facilitar que tirara avant la moció, segons han indicat fonts dels populars. El PP ha indicat, en una nota de premsa, que “s’ha abstingut en la votació després d’aconseguir que s’incloguera la paraula substitució del monòlit i que no hi ha votat a favor perquè els populars en demanaven la retirada immediata en la seua moció que s’havia votat abans i que els socialistes havien rebutjat”.

La portaveu del PP, María José Catalá, ha assenyalat que “no podíem votar a favor d’una moció que no preveu la retirada immediata del monòlit del 15M, que seguirà a la plaça”, i s’ha compromés al fet que, en 2023, “si rep el suport majoritari en les eleccions a l’alcaldia de València, la retirada del monòlit serà la primera actuació que posaré en marxa. Perquè volem una plaça de l’Ajuntament que no siga polititzada, com ha pretés l’alcalde Ribó”.

Postura de Ciutadans

Fernando Giner, portaveu de Ciutadans, ha destacat que, finalment, gràcies al suport de la formació taronja, es retirarà el panell informatiu, com el qualifica Compromís. Giner va subratllar en el debat que en Ciutadans “ens assabentàrem que el PSOE va tindre coneixement, per un debat de televisió, que s’anava a posar aquest monòlit”. Per això, ha lamentat que “volem un alcalde estadista, no un alcalde activista” que es dedica “a muntar un homenatge a la participació i no li ho diu ni als seus propis socis ni a l’oposició”. “El normal seria que vosté llevara aquest monòlit”, li ha recriminat a Ribó, perquè “aquest monument naix pervertit”.