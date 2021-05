Quan les tropes de Juli Cèsar volien assaltar un xicotet llogaret gal, Obèlix assegurava el següent: “Estan bojos aquests romans!”. La veritat és que no demostraven molt de seny, atesos els diferents desenllaços que presentava el còmic…

En la final que ha enfrontat el Vila-real amb el Manchester United, els red devils pensarien el mateix: “Estan bojos aquests groguets!”. I no els falta raó, perquè l’històric club anglés, amb 150.000 socis, un pressupost superior als 700 milions, 66 títols, etc. eren clars favorits. No obstant això, el “submarí” no es va acovardir, al contrari, i va convertir la localitat que representa, Vila-real, en la primera ciutat de 50.000 habitants o menys que conquista un títol europeu.

Fins ara, només dues localitats amb menys població s’havien classificat per a una final continental. La primera va ser la ciutat francesa de Bastia, que en l’actualitat compta amb poc més de 40.000 habitants. En 1978, l’Sporting Club Bastiais va aconseguir accedir a la final de la Copa de la UEFA, en la qual va ser golejat pel PSV Eindhoven (3-0).

També el Mònaco, amb 39.000 habitants, ha disputat dues finals continentals. La primera, en 1992, en l’extinta Recopa, quan va ser derrotat pel Werder Bremen (2-0). Posteriorment, en 2004, jugaria la final de la Champions, en la qual va imposar-se el Porto de José Mourinho per 3-0.

El Vila-real va fer, per tant, història aquest dimecres 26 de maig del 2021, ja que ha convertit Vila-real en la primera localitat de 50.000 habitants o menys que conquista un títol europeu. Quasi res. Històric, senyors. Històric. Enhorabona i endavant, Vila-real.