Les falles de Carcaixent no plantaran monuments el pròxim mes de setembre. Així es va acordar anit en la reunió de presidents convocada per la Junta Local Fallera, en la qual tres comissions es van mostrar partidàries de cremar les falles que romanen emmagatzemades des de 2020 en el calendari autoritzat per les autoritats sanitàries mentre les deu restants rebutjaven aquesta opció i apostaven per guardar-les per a març de 2022.

“En qüestió de monuments es tanca l’exercici”, ha confirmat el president de la JLF, José Vicente Gascó, que no descarta celebrar alguna activitat festiva en la segona setmana de setembre.

“D’ací a una setmana seurem i concretarem què podem fer a Carcaixent”, va indicar Gascó, mentre apuntava que en la reunió es va valorar la possibilitat de plantar una falla simbòlica amb l’aportació de les diferents comissions.