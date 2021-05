La Comunitat Valenciana ha notificat 155 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o per mitjà de test d’antígens des de l’última actualització, que situen la xifra total de positius en 394.190 persones. Per províncies, 31 a Castelló (40.871 en total); 52 a Alacant (147.655 en total); i 72 a València (205.662 en total); el total de casos no assignats es manté en 2.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 115 persones ingressades: 18 a la província de Castelló, 1 pacient en UCI; 27 a la província d’Alacant, 5 d’aquests en UCI; i 70 a la província de València, 18 en UCI.

Des de l’última actualització s’han registrat 142 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja són 396.627 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la manera següent: 41.382 a Castelló, 148.075 a Alacant i 207.112 a València. El total d’altes no assignades es manté en 58.

A més, s’han registrat 3 morts per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de morts des de l’inici de la pandèmia se situa en 7.432: 805 a la província de Castelló, 2.833 a la d’Alacant i 3.794 a la de València.

• Últims 7 dies: 1

• Gener de 2021: 2

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 1.602 casos actius, la qual cosa suposa un 0,39 % del total de positius.