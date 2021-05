L’Ajuntament de Massamagrell ha decidit no obrir la piscina municipal aquest estiu per la despesa de 100.000 euros que suposa per a les arques municipals, després de finalitzar la concessió de l’empresa adjudicatària, gestora del recinte des de 2014.

Segons expliquen des del consistori, ara s’ha d’escometre una nova licitació, però el govern municipal reconeix que hi ha possibilitats que el procediment quede desert, tal com ha ocorregut en altres municipis, com Benicarló. També valora que, en el cas d’adjudicar-lo, haja d’assumir pèrdues, com estan declarant les empreses concessionàries en altres municipis pròxims.

Un altre dels motius que argumenta l’Ajuntament són els resultats obtinguts l’any passat. “Donada la situació que travessem, cap dia es va arribar a completar l’aforament, i l’empresa encarregada adjudicatària va presentar pèrdues pròximes als 8.000 euros, que hauran de ser compensades per l’Ajuntament després d’avaluar-les”, expliquen.

Al marge d’això, l’Ajuntament de Massamagrell hauria de concedir a una nova empresa la gestió de la piscina en una nova licitació, d’un mínim de 35.000 euros, com en l’actualitat (valors de 2014). “I a aquesta quantitat se sumaria l’import pròxim als 48.000 euros que suposen la reparació del vas de la piscina per a obrir-la”, afigen.

A més, cal sumar les neteges extraordinàries i diverses tasques de manteniment addicional per a poder garantir totes les mesures de seguretat respecte a la covid-19, que ja van suposar un sobrecost en 2020 per a les arques municipals.

“Estaríem dient que obrir la piscina aquest estiu suposaria per a l’Ajuntament una despesa d’uns 100.000 euros, i sense cap garantia de cobrir aquestes despeses. L’any passat molts municipis no van obrir la piscina. Nosaltres ens arrisquem per a donar servei als nostres veïns i veïnes, i hi va haver pèrdues que ara haurem d’afrontar. Així que, encara que enguany la situació siga un poc millor, s’uneixen una altra sèrie de circumstàncies que ens han portat a prendre aquesta decisió. Sabem que és una decisió que molta gent no compartirà, però hem de vetlar pels interessos de l’Ajuntament”, ha explicat l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez.

Des del consistori afirmen que en 2022, si la situació continua millorant, es tornarà a licitar la gestió de la piscina i s’invertirà el que siga necessari per a poder-la obrir amb garanties.