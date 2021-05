"Xe, Ma José, evidentment el comentari no anava pel teu embaràs, però he de reconéixer que expliques molt bé la situació en la teua resposta. Per tant, per supost que, com ja hem parlat per telèfon, et demane disculpes, clar que sí, perquè un embaràs és molt seriós i cal cuidar-se".

Aquestes són les paraules de l’alcalde Joan Ribó pel que fa al seu comentari d’ahir en el ple de València, en el qual va enlletgir a la portaveu del PP de València que s’absentara del ple durant un ampli espai de temps. Catalá li va respondre que ho va fer perquè, a causa del seu estat de gestació, no pot estar molt de temps asseguda. En la picabaralla, que ha contat hui Levante-EMV, Ribó va enlletgir a Catalá que se’n vaja a Torrent de tant en tant, com oblidant les seues obligacions al cap-i-casal, i Catalá li va respondre que l’alcalde fa el mateix quan se’n va a Nàquera o a Canet.

Hui l’alcalde ha informat en el seu Twitter oficial que ha parlat amb la líder popular i s’ha disculpat, tal com relata en aquest tuit. En qualsevol cas, el comentari va poder ser desafortunat, però Ribó, explícitament i de viva veu, com mostren els vídeos que s’han publicat en xarxes socials, no es va referir a la regidora per la seua condició de futura mare ni res semblant. El que passa és que en la picabaralla posterior, quan va contestar la regidora del PP i va explicar que s’havia absentat per estar embarassada, tampoc hi va haver una disculpa del regidor de Compromís per a desfer el malentés. Tot això va generar un moment desagradable que ara, amb les seues disculpes, l’alcalde ha volgut resoldre.

Ahir, Catalá havia acusat en el seu Twitter oficial Ribó de masclista.

“És indignant que una dona embarassada s’haja d’explicar. No podem tolerar aquest tipus d’ofenses masclistes. @monicaoltra deia que Ribó és “l’alcalde més feminista d’Espanya”. Més aïna, tot el contrari”.