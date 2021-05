L’empresa fundada pel valencià Iker Marcaide en 2009, Flyware, ha entrat en el Nasdaq (la borsa de companyies tecnològiques de Nova York). Marcaide va fundar a València la companyia amb el nom de peerTransfer i va créixer a Boston amb suport de capital de risc estatunidenc fins que es va transformar en Flyware. És la primera companyia amb arrels espanyoles que es va convertir en unicorn, ja que va aconseguir una valoració de mil milions de dòlars. L’empresa va nàixer per a facilitar els pagaments dels estudiants internacionals. Marcaide va madurar la idea durant el seu pas per Boston en 2008.

Les accions de Flywire van pujar en les seues primeres hores en el parquet un 46 % i la valoració de la companyia se situa ja en uns 3.500 milions de dòlars. Marcaide va celebrar en Twitter l’èxit de la companyia. “Hui celebre l’emprenedoria. Com cadascun de nosaltres, per mitjà dels nostres somnis, la nostra passió i la nostra perseverança, pot contribuir al món en què vivim. Com plantem llavors que es converteixen en bells arbres i boscos. Vaig fundar Flyware en 2009 i en l’eixida al mercat ha arribat a una capitalització de 3.500 milions de dòlars”, va indicar en el seu compte.

Marcaide viu ara a València, on és un dels pilars de l’ecosistema emprenedor. L’empresari dona suport des de Zubi Labs a start-ups d’impacte (empreses emergents que proposen solucions per a millorar la vida de les persones sense descuidar la rendibilitat que busquen els inversors). Flywire és hui en dia una potent empresa de tecnologies financeres amb presència en 240 països i territoris, compatible amb 130 monedes i més de 2.250 clients. L’oferta pública inicial es va col·locar al voltant dels 2.400 milions de dòlars, amb uns 10 milions d’accions a 24 dòlars l’acció.