Feia temps que no s’escoltava en el València de Meriton un discurs tan ambiciós com el de José Bordalás. El nou entrenador del València CF no vol saber res dels problemes que hi va haver la temporada passada entre la propietat i Javi Gracia. Només pensa en present i en treball, dues de les paraules que més ha repetit en el seu primer dia com a valencianista. L’entrenador valencià va signar en les oficines el seu nou contracte per dues temporades, més una opcional, i, a continuació, va ser presentat a la sala de premsa de Mestalla. Hi havia pressa per tancar la contractació d’una figura que està cridada a ser la pedra angular del projecte. És l’home del canvi. Les seues primeres paraules van ser un colp d’optimisme i aire fresc per al valencianisme. Va ser tornar a creure en alguna cosa. “No vinc a defraudar ningú. Vinc a contagiar tothom d’aquesta il·lusió”, va dir. Pepe té molt clar com fer-ho. No en té cap dubte. Té les idees molt clares. L’objectiu de Bordalás és recuperar l’ADN i els senyals d’identitat perduts, construir un equip “competitiu” i un binomi amb Mestalla.

El seu projecte

“Jo no vinc a instaurar res que el club no haja tingut. Vinc a ajudar per a recuperar el seu ADN. L’objectiu com a entrenador és que l’aficionat isca de Mestalla il·lusionat i satisfet amb el treball de l’equip. Volem veure un equip ofensiu que competisca i que ho faça absolutament tot. A partir d’ací, tot requereix un període. Com més prompte ens posem a treballar i l’equip recupere els seus senyals d’identitat, tindrem més possibilitats de ser competitius i donar dies d’alegria a la nostra afició. Jo vinc ací a treballar, a intentar que el València siga un equip molt competitiu, que ocupe el lloc que es mereix i que puguem disputar-nos contra qualsevol equip. El València serà un equip molt competitiu, no en tingueu cap dubte”, va dir.

“Tots sabeu que soc d’Alacant i que he seguit des de menut el València com a aficionat i com a professional. Jo he identificat el València amb un ADN molt definit i recuperar-lo és el meu objectiu. Vull que el València recupere l’estatus que ha de tindre en LaLiga, és el meu objectiu. Partim de zero, vinc per a intentar ajudar i posaré tots els meus coneixements al servei del València”.

Un altre dels grans reptes que s’ha marcat és recuperar la connexió amb la grada. “Hem de crear un binomi afició-equip. Volem fer de Mestalla un camp inexpugnable, com ho ha sigut durant tants anys. Sempre que he vingut a Mestalla aquest camp ha bramat, per a bé o per a mal. Hem de remar tots en la mateixa direcció. La il·lusió de Mestalla és el més bonic que ha tingut Mestalla en tota la seua història i vull recuperar-la. No puc demanar-los res, però vull que isquen de Mestalla feliços i contents perquè l’equip ho ha donat tot. Aquest és el meu objectiu i crec que el podrem aconseguir”, assegurava.

José és optimista a l’hora de formar una plantilla des del consens. “El president m’ha dit que consensuarem les necessitats de la plantilla i veurem el que necessita aquesta plantilla perquè siga com més competitiva millor. Hem de seure, treballar de manera consensuada; analitzar les necessitats de l’equip respecte a la temporada anterior i, a partir d’ací, intentar confeccionar una plantilla tan competitiva com siga possible per a il·lusionar l’afició i per a aconseguir resultats. Conec la plantilla, el projecte, les possibilitats que hi ha... Tot s’anirà consensuant per a confeccionar l’equip més competitiu”.