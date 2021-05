La localitat valenciana de Puçol ha decidit ajornar la festa de les Falles de 2021 per la situació provocada per la pandèmia del coronavirus covid-19 i celebrar-les el març de 2022.

La reunió dels representants de les sis comissions de Puçol amb el president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, el president de la Junta Local Fallera, Francisco Sanchis Sala, i el regidor de la localitat, José María Esteve, ha donat com a resultat donar per tancat l’any faller actual i obrir el 2021-2022 de cara a celebrar en 2022 unes falles “com sempre s’han celebrat, al març”.

En un comunicat oficial signat, els assistents han valorat els condicionants per a celebrar les Falles 2021 el segon semestre de l’any a causa de la situació provocada per la covid-19 i han acordat, per unanimitat, suspendre les Falles 2021 “i començar així l’exercici faller 2021-2022”.

El món faller de Puçol ha mostrat el suport decidit a tots els sectors que treballen per la festa i han destacat que, a partir d’ara, organitzaran els actes seguint el calendari habitual, per la qual cosa al setembre i l’octubre serà l’hora del “mig any”.

En la reunió també es va acordar mantindre els càrrecs, tant del president, Francisco Sanchis Sala, com dels altres membres de la Junta Local Fallera i dels representants de les sis comissions falleres de Puçol.