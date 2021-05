Nova sorpresa arqueològica en les obres de renovació de serveis prèvies a la conversió de l’entorn de Bruges i el Mercat en zona de vianants. En les rases de les canalitzacions de l’empresa Iberdrola, va quedar al descobert dimecres passat un refugi antiaeri de la Guerra Civil. La construcció, de la qual s’ha pogut documentar l’entrada perquè l’interior està reblit amb runes, s’ha localitzat concretament al carrer Taula de Canvis, al costat de la Llotja i enfront dels Sants Joans.

Es tracta d’una troballa inesperada no prevista en l’estudi arqueològic previ, segons explica l’arqueòloga directora d’aquestes excavacions, Marisa Serrano.

L’arquitecte i acadèmic de Sant Carles, Francisco Taberner, un dels principals experts en els refugis de la guerra, apunta que per la seua ubicació i l’alineació del carrer Taula de Canvis la construcció degué estar davall d’una de les cases derrocades amb la nova alineació dels anys seixanta-setanta del segle passat.

Taberner, que ha investigat i publicat diversos estudis sobre els refugis i n’ha documentat 300, creu que aquest refugi podria pertànyer a un habitatge. “Hi ha refugis que van excavar els mateixos veïns, a pic i pala, per a protegir-se”. Alguns particulars fins i tot van ser sancionats pels funcionaris municipals, en plena contesa, per construir-los sense llicència.

València va ser molt castigada pels bombardejos, especialment el port i els barris del Marítim, on paradoxalment s’han documentat pocs refugis col·lectius. Per a protegir la població es va posar en marxa un pla de construcció de refugis, alguns dels quals han arribat fins al dia de hui. València acaba de ser reconeguda amb un esment especial pel jurat dels premis Europa Nostra per la recuperació dels refugis de Serrans, Massarrojos i la plaça de l’Ajuntament.

Centre històric

El centre històric va ser un dels districtes on més refugis es van fer. A més del refugi de l’Institut Lluís Vives, un dels més grans coneguts, s’han localitzat soterranis davall de les oficines de l’estació del Nord, on es va construir un gran tub de cent metres amb tres entrades. El mateix Mercat Central, situat a pocs metres del que ha aparegut a Taula de Canvis, té un refugi i també quasi tots els col·legis; un dels més interessants és el que tenia el col·legi Sant Vicent, al carrer Llòria. “Era enorme, amb sis voltes”. Per a Taberner les recuperacions dels refugis que s’han fet no reflecteixen en molts casos el dramatisme, “es deixa tot massa bonic”. El de Taula de Canvis s’ha cobert amb una malla tèxtil i arena i s’ha tapat.