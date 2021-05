Les bones temperatures i el cansament arrossegat són símptomes inequívocs que ja estan ací. Són elles, les més esperades per tots: les vacances d’estiu. Ja estan a prop i hi ha qui les està planificant o, directament, reservant.

Són temps d’incertesa i això no se li escapa a ningú, així que hi ha una certa objecció en el moment de contractar el desplaçament, els allotjaments o els paquets vacacionals. Però aquells que s’han llançat a organitzar els seus dies de festa han de tindre en compte una recomanació que llança Fernando Móner, president de l’Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (Avacu).

“Tot el que està relacionat amb la covid va canviant de manera espectacular d’un dia per l’altre”, explica Móner. L’obligatorietat de viatjar amb una PCR negativa o fins i tot guardar uns quants dies de quarantena al lloc de destinació són alguns dels requisits per a viatjar a un altre lloc. En aquest sentit, a partir de l’1 de juliol es posarà en marxa el denominat certificat verd UE covid, que facilitarà la mobilitat dins del territori europeu. Per mitjà d’aquest certificat s’obtindrà informació sobre si la persona que el porta ha sigut vacunada contra la covid-19 i, a més, té un resultat negatiu de prova diagnòstica i la prova que s’ha recuperat de la malaltia.

Per a Móner aquest és un assumpte que “encara s’està acabant de filar”, així que davant del vaivé de les normes administratives implantades pels diferents països i autonomies, és molt recomanable “contractar sempre una assegurança de cancel·lació en la qual s’especifique que preveu una clàusula covid”.

“No hi ha res que ens garantisca que aquest passaport covid siga 100 % efectiu perquè sempre apareixen problemes en el començament d’una implantació així. A més, serà un codi QR que s’enviarà al nostre telèfon intel·ligent i això també pot portar inconvenients”, assenyala el president d’Avacu.

Així que, insisteix Móner, la clau per a un viatge —o no viatge— sense sobresalts és contractar aquesta assegurança bé amb les empreses directament o bé a través de l’agència que ens negocie el pack de vacances.

“Cal parar atenció a l’assegurança de cancel·lació, les costes que té o el que no ens cobreix”, però això, insisteix el representant dels consumidors valencians, s’ha de fer sempre perquè en aquests moments tenim un problema de pandèmia, però posar-nos malalts o que sorgisca un inconvenient pot passar en qualsevol moment de la vida.