Set morts d’animals salvatges en una setmana. La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana ha denunciat aquest matí el “perill” que suposa per a la fauna silvestre el canal Camp de Túria, que naix a Benagéber i discorre fins a Llíria, on en l’última setmana s’han ofegat set animals: quatre cries de senglar, dos cabirols i una llebre al seu pas per Llíria. “Fins al moment, ni l’Administració competent ni la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, de la qual depén el canal, han posat solució efectiva a la problemàtica”, denuncien.

Els animals es veuen arrossegats fins a aquest punt de Llíria pel corrent del canal quan s’acosten a l’aigua per a beure o quan tracten de creuar a l’altre costat de la infraestructura. Així ho explica Raúl Esteban, el president de la federació, que, a més, demana reforçar la seguretat posant “tanques perimetrals, rampes d’accés i punts artificials d’aigua al llarg del canal, a més de posar més passos de fauna; solucions que evitarien moltes morts”, apunta.

La Federació de Caça valenciana denuncia que la Direcció Territorial de València del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer “han de posar una solució efectiva”. “Actualment, només s’ha tancat un tram de 450 m per un sol costat, dels 16 quilòmetres totals, i s’ha instal·lat una única rampa perquè els animals puguen eixir”, expliquen en un comunicat.

Tant la Federació de Caça com el Club Esportiu de Caçadors La Concòrdia de Llíria, reclamen “mesures urgents” per a evitar que es produïsquen aquestes morts. Segons l’Informe tècnic 7/2017 de mortalitat de fauna salvatge en la Comunitat Valenciana, entre els anys 1991 i 2016 el total d’ofegaments registrats va ascendir a 406, una mitjana de 28 per any.

Per a la federació, les morts al canal de Llíria no són un fet aïllat. La Fundació Artemisan ha implementat una campanya a escala nacional amb el lema ‘Canals de la Mort’ per a alertar que cada any, a Espanya, milers d’animals moren ofegats en aquests canals, ja que queden atrapats quan intenten travessar o a acostar-se a beure aigua. Cabirols, senglars, llebres, conills i fins i tot gossos en són les principals víctimes, ja que volen travessar-los, esvaren i queden atrapats per la falta de protecció. La força de l’aigua del canal els arrossega fins a l’últim tram –Llíria–, on moren ofegats, esgotats davant de la impossibilitat d’eixir-ne.

La Federació de Caça recorda que cal “promoure la investigació i millorar el coneixement sobre connectivitat ecològica i la seua relació amb la conservació de la biodiversitat”, en relació amb carreteres, ferrocarrils i canals i infraestructures hidràuliques, tal com està previst en l’“Estratègia nacional d’infraestructura verda i de la connectivitat i restauració ecològiques” del MITECO i adverteix que si no es prenen mesures, s’estarà incorrent en un delicte.

Sobre el canal de Llíria

El canal de Llíria té 70 quilòmetres de longitud i va ser construït entre 1949 i 1976. Les seues aigües, que provenen del riu Túria i l’embassament de Benagéber, arriben a les zones agrícoles del Camp del Túria amb finalitats de regadiu i aprofitament elèctric.