La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica redobla les seues línies obertes de lluita biològica contra les plagues i suma a la seua estratègia la importació d’un nou parasitoide depredador contra el cotonet.

La responsable del departament, Mireia Molla; el secretari autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes i la directora general de la PAC, Maite Chàfer, han visitat el nou insectari de la Federació de Cooperatives Agroalimentàries a l’Alcúdia, una de les instal·lacions habilitades per a la cria de l’Anagyrus autòcton i del Cyrptolaemus montrouzieri.

La Cooperativa de Nuestra Señora de l’Oreto alberga els nous habitacles de cria, finançats amb fons del primer pilar de la política agrícola comuna (PAC), que se sumen, així, a les fórmules impulsades per la Conselleria per a fer front a les plagues que afecten els cultius de la Comunitat Valenciana.

“Visitem aquesta proposta pionera de cria massiva d’insectes depredadors del cotonet, dins de la crida a la col·laboració de tot el sector per a sumar esforços en la prevenció i lluita contra les plagues”, ha assenyalat Mollà.

La investigació en matèria de cria i solta massiva de depredadors, els paranys basats en feromones, les tècniques d’esterilització de mascles i la introducció de mètodes de contagi són, totes, línies d’actuació per a posar límit a les diferents plagues presents en el camp valencià.

Un pla integral en matèria de lluita biològica que s’ha vist reconegut amb “un any històric en fons econòmics per a la lluita biològica, amb més de 6 milions d’euros per a desenvolupar i aprofundir en aquests programes que estem duent a terme en l’IVIA i en altres centres públics”.

El secretari autonòmic ha destacat que les tècniques esmentades responen “a una amenaça des de principis sostenibles i permeten assegurar les ajudes i exigències que planegen en la normativa europea”.

Amb tot, la consellera ha assegurat que el biològic és el tractament de prevenció i de continuïtat “més efectiu”, però que traslladarà al Ministeri d’Agricultura “la necessitat de comptar amb alternatives autoritzades per a estats molt avançats de la plaga que obliguen a utilitzar teràpies de xoc”.