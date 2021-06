Set morts d’animals salvatges en una setmana. És el saldo que comptabilitza aquesta setmana el canal Principal de Llíria, una infraestructura que descendeix des del pantà de Benagéber fins a la capital del Camp de Túria, amb més de 70 quilòmetres.

Tal com va denunciar ahir la Federació de Caça de la C. Valenciana, aquest canal és un “perill” per a la fauna silvestre de la zona, on en l’última setmana s’han ofegat quatre cries de senglar, dos cabirols i una llebre. “Ni l’administració competent ni la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, de la qual depén el canal, han posat solució efectiva a la problemàtica”, denuncia el president de la federació de caça, Raúl Esteban.

Els animals es veuen arrossegats fins a aquest punt de Llíria pel corrent del canal quan s’acosten a l’aigua per a beure o quan tracten de creuar a l’altre costat de la infraestructura. Queden atrapats i moren ofegats de cansament.

Per això, Esteban demana reforçar la seguretat i posar “tanques perimetrals, rampes d’accés i punts artificials d’aigua al llarg del canal, a més de posar més passos de fauna; solucions que evitarien moltes morts”, va assenyalar. “Actualment, només s’ha barrat un tram de 450 metres només per un costat, dels 16 quilòmetres totals i s’ha instal·lat una sola rampa perquè els animals puguen eixir”, va explicar Esteban.

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer no va respondre ahir a les preguntes d’aquest diari. Sí que ho va fer, però, la comunitat de regants.

Cura de les muntanyes

Eugenia Luna, enginyera en aquesta entitat que gestiona l’aigua que rep el terme municipal, va explicar a aquest diari que si bé la Conselleria d’Agricultura i Emergència Climàtica no és responsable directa del canal, sí que ho és de les muntanyes, i el problema de l’ofegament dels animals no és només de la infraestructura, sinó que és molt més profund: una bona cura de la fauna i flora repercutiria en menys morts d’animals.

“Abans eren els mateixos caçadors els que venien a omplir basses d’aigua per a distribuir-les per la muntanya i que els animals begueren, això evitava que hagueren d’arribar al canal amb el perill que això implica”, va assegurar. Aquesta tasca correspon a la Conselleria i, per això, tant Luna com Esteban van demanar a la Conselleria i a la Conferència Hidrogràfica del Xúquer que prenguen cartes en l’assumpte.

A més, l’enginyera va defensar que no es tracta de barrar el canal, ja que això, ambientalment, només provocaria que els animals buscaren altres punts urbans on beure.

El mateix opina l’alcalde de la capital edetana, Manuel Civera, que creu que manca de sentit el clos de la infraestructura, perquè s’utilitza per a regar. Va recordar que són els caçadors els que s’encarreguen de recollir els animals “a canvi de les concessions dels vedats de caça”, per la qual cosa són ells els que primer detecten aquestes morts.