L’associació empresarial hotelera i turística de la Comunitat Valenciana Hosbec ha lamentat, aquest dimarts, que “pràcticament cap empresa hotelera valenciana” podrà accedir a les ajudes del Pla Resistir Plus, atés que aquestes es destinen exclusivament a empreses moroses o deutores, això és, aquelles que tenen deutes pendents amb proveïdors o amb entitats de crèdit o financeres.

Per als empresaris hotelers associats a Hosbec, aquest pla d’ajudes és una “presa de pèl”, ja que premia exclusivament les empreses moroses, les deutores i les que tenen més risc de ser “zombis”.

“Si una empresa no ha obtingut, durant aquests mesos, finançament i tresoreria per a atendre les seues obligacions de pagament és precisament perquè són empreses amb un risc alt de no tindre cap futur”, adverteixen, però “és a aquestes empreses, exclusivament, a les quals ajudarà el Consell”.

No obstant això, les empreses hoteleres i d’allotjament turístic que han perdut el 80 % de la facturació però que són “empreses viables i amb futur, que han fet els seus deures”, aprovisionant-se de tresoreria per a atendre les seues obligacions amb treballadors, proveïdors i càrregues financeres, aquestes empreses no podran rebre ni un euro d’ajuda”, denuncien.

“Els que, contra vent i marea, creuen en el destí, inverteixen en la modernització i reforma. Damunt, apaleados”, agreguen en un comunicat, en el qual mostren la seua “indignació” pels paràmetres d’aquest pla.

“I no és una imposició del Govern Central”, puntualitzen, ja que el Decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la covid-19, permet que les ajudes que dissenyen les comunitats autònomes tinguen caràcter finalista i s’empren per a satisfer el deute i fer pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos en què hagen incorregut els autònoms i les empreses que es consideren elegibles.

En aquest sentit, Hosbec critica que la Conselleria d’Hisenda no haja previst aquests costos fixos. Només es preveuen les ajudes que es destinen a satisfer el deute amb proveïdors, creditors financers i no financers, inclosos els pagaments pendents derivats dels costos fixos incorreguts.

Segons aquest esquema, “les empreses que deguen diners, per exemple, als seus treballadors, podran rebre ajudes, però aquelles que hagen pagat puntualment als seus treballadors, malgrat estar perdent la camisa en els últims 15 mesos, no rebran ni un euro d’ajuda”.

Hosbec insisteix en la necessitat de posar en marxa un pla de rescat per al sector hoteler, com ha fet, per exemple, Andalusia, amb 60 milions d’euros de dotació. Si no és així, “s’estarà consumant una injustícia manifesta amb els empresaris que han demostrat estar a l’altura, tant a les bones com a les males”, assegura.

En aquest escenari, les dades d’ocupació de l’última setmana de maig no acompanyen i estan “molt lluny de ser dades optimistes” per al sector.

Benidorm

Segons l’informe setmanal sobre ocupació que elabora la patronal hotelera, els hotels de Benidorm han fregat el 48 % d’ocupació durant la setmana del 24 al 30 de maig de 2021.

El turisme internacional segueix pràcticament desaparegut, ja que el 84,3 % de les habitacions han sigut ocupades per visitants d’origen nacional en aquest període de set dies. La tendència canvia si s’analitza la setmana completa o únicament el cap de setmana, i prova d’això és el 67,8 % d’ocupació hotelera a Benidorm el cap de setmana passat.

Malgrat que aquesta setmana s’han produït diverses reobertures d’hotels a Benidorm, l’oferta hotelera és més reduïda que de costum: només un 40 % dels hotels associats a HOSBEC estan oberts al públic.

Per a aquesta setmana en curs (del 31 de maig al 6 de juny), els hotels enquestats preveuen mantindre dades molt similars d’ocupació (46,6 %).

Costa Blanca

Els hotels de la Costa Blanca (sense incloure Benidorm) han fregat el 58 % d’ocupació aquesta setmana. El cap de setmana, les dades reflecteixen un important augment de la demanda, fins a un 86,9 % d’ocupació. Igual que a Benidorm, els clients nacionals són majoritaris als hotels, ja que un 82,7 % de les habitacions van ser ocupades per clients espanyols.

El 61 % dels hotels associats a HOSBEC a la Costa Blanca estan oberts en aquests moments, i la previsió d’ocupació per a aquesta setmana (del 31 de maig al 6 de juny) és del 49,2 %.

València

A València, els hotels han registrat una ocupació del 42,3 % l’última setmana de maig. El cap de setmana, els hotels es van veure més afavorits i van aconseguir tindre el 58,7 % de les habitacions ocupades. Encara que la demanda és majoritàriament nacional (78,3 %), el mercat estranger representa un 21,7 %, una dada un poc superior a les d’altres zones i punts turístics de la Comunitat Valenciana.

A València, s’espera superar el 41 % de les habitacions ocupades la setmana 22 (del 31 de maig al 6 de juny).

Castelló

Castelló és el lloc de la Comunitat que presenta una millor dada d’ocupació hotelera de les zones analitzades, un 68,1 %. Malgrat que només 13 establiments associats han romàs oberts aquesta setmana, és una bona dada, que és encara millor quan arriba el cap de setmana, amb una dada del 89,3 % de mitjana.

Probablement, el fet que Castelló depenga menys del mercat internacional fa que siga la zona turística de la Comunitat amb millors ràtios d’ocupació: un 82 % de les habitacions van ser ocupades per espanyols. Segons les dades de previsió recopilades, l’ocupació millorarà fins a arribar al 72,4 % d’ocupació en aquesta setmana 22 de l’any.