La Comunitat Valenciana pot presumir d’haver fet bé els deures durant els últims mesos de la pandèmia, però les mesures i restriccions proposades pel Consell de poc hagueren servit si la ciutadania no hi haguera respost. I això es pot traslladar també a l’àmbit de la mobilitat, ja que la majoria dels valencians, un 74 %, va complir els tancaments perimetrals. Només un 16 % reconeix haver infringit el confinament autonòmic, una xifra molt per davall de la mitjana nacional (24 %).

Aquesta és una de les principals observacions de l’estudi “Covid-19 i seguretat viària. Influència de la pandèmia en la mobilitat i l’accidentalitat del futur”, elaborat per la Fundación Línea Directa, en col·laboració amb l’Institut d’Investigació en Trànsit i Seguretat Viària (Intras) de la Universitat de València. En l’informe, la Comunitat apareix com una de les autonomies que més i millor ha complit les diferents restriccions, mentre que els conductors, la majoria, també van ser uns dels més respectuosos.

Any dolent per a la seguretat viària

L’estudi adverteix que, malgrat la gran reducció dels accidents amb morts a les carreteres espanyoles en 2020 a conseqüència de la reducció de mobilitat, el comportament dels conductors espanyols al volant va empitjorar, la qual cosa, segons l’Institut d’Investigació en Trànsit i Seguretat Viària, pot ser un indicatiu clar que 2021 podria ser un any dolent per a la seguretat viària.

Segons dades de la Direcció General de Trànsit, el 36 % dels morts en accidents de trànsit que van tindre lloc durant el confinament no portaven posat el cinturó de seguretat, quasi el doble que en 2019. A més, el nombre de cotxes amb excés de velocitat es va incrementar un 39 %. No obstant això, si es pregunta als conductors, només un 5 % d’ells, a la Comunitat Valenciana, assegura que condueix més de pressa que abans de la pandèmia. A més, el 16 % dels automobilistes admet que la seua habilitat per a conduir és pitjor que abans de la crisi sanitària, un percentatge que entre els valencians es queda en l’11 %.

Després de la fi de l’estat d’alarma i dels tancaments perimetrals de les comunitats autònomes, s’estan constatant uns increments importants en la mobilitat, que encara seran més grans quan arriben les vacances.

Per això, l’estudi va preguntar als usuaris si utilitzaran més els seus vehicles quan cessen completament les restriccions i aproximadament un 75 % dels conductors espanyols van reconéixer que ho faran més i el 18 %, “molt més”. La Comunitat Valenciana es va situar en la mitjana nacional (18 %).

Quant a l’opinió sobre les restriccions, el 60 % dels espanyols s’hi mostra molt crític, per “haver valgut de poc”. En el cas de la Comunitat Valenciana, però, la posició és diferent, ja que el 44 % dels valencians van considerar idònies les limitacions de mobilitat, un 51% les secunden amb matisos i menys d’un 5 % les veu inadequades.