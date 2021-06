La Mancomunitat Cultural de la Marina Alta segueix amb la seua línia d’actuació per a millorar el conjunt de la comarca i, per això, ha redactat una proposta per als Pressupostos participatius de la Generalitat, amb la qual pretén millorar la vertebració entre els 33 municipis mitjançant el servei públic de transport públic.

Aquest servei presenta nombroses manques i la Conselleria mateixa és conscient d’això. De fet, en 2019, va fer un estudi informatiu sobre com era el servei i com havia de prestar-se.

En l’actualitat, el servei el presten diverses concessionàries, la qual cosa impedeix que es millore, ja que el llindar de rendibilitat és mínim o nul.

La proposta de la MACMA recull el plantejament de la Conselleria i insta a posar-lo en marxa com més prompte millor.

Unir totes les línies i que hi haja només un concessionari permetria compensar les pèrdues d’algunes i els guanys d’unes altres. Les dels principals nuclis urbans (Dénia, Xàbia i Calp), enfront de la resta, que són, en definitiva, les que donen servei als pobles de l’interior i faciliten la connexió entre les localitats.

Segons l’entitat comarcal, la Marina Alta “és una comarca sense un transport públic d’autobusos que connecte regularment les poblacions de costa amb les de l’interior”. Així, amb les 12 línies que proposa la Conselleria, seria possible incrementar aquesta comunicació i donar servei al conjunt dels 178.000 residents a la Marina Alta.

“És —recull la proposta— un projecte fonamental per a vertebrar el territori i fer valdre el món rural”.