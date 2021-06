“Dubi, Dubi, Dubi, Dubi”. La Fonteta va tornar a vibrar, molts mesos després, amb el seu capità i amb un partit amb final èpic que li dona el primer punt de l’eliminatòria de quarts de final del play-off, després d’imposar-se in extremis al Baskonia, amb dos tirs lliures del montenegrí, per un ajustat 87-86.

Amb samarretes grogues en homenatge al Vila-real i amb 1.500 aficionats a les graderies per primera vegada en la temporada, el València Basket afrontava el primer partit en la lluita pel títol contra el rival al qual li van arrabassar la condició de cap de sèrie. I van aconseguir mantindre el factor pista, en gran part, gràcies als 20 punts de Dubljevic, el robatori final de Vives i l’encert d’un Kalinic que també va sumar 18 punts i va ser clau en alguns moments delicats.

Ponsarnau va tornar a apostar per jugar amb dos bases d’inici, amb Vives i Van Rossom, acompanyats en el quintet per Kalinic, Derrick Williams i Tobey. Els taronja començaven a anotar amb facilitat per mitjà de Vives, Tobey i un Kalinic que, amb tres tirs lliures, va tancar un parcial inicial de 8-2 per als locals.

Però la superioritat de Tobey en la pintura la compensava l’encert de Pierria Henry per als d’Ivanovic, que es mantenien en el partit amb xicotets desavantatges que van arribar fins al 22-18 al final d’un primer quart que va tancar Prepelic amb dos tirs lliures, després d’un triple de Sastre i dues encistellades consecutives de Dubljevic.

Un xicotet marge per als taronja que es va esfumar en un vist i no vist en la represa, amb un parcial de 3-12 per al TD Systems Baskonia, amb triple inclòs de l’extaronja Quino Colom i cinc punts consecutius de Peters que van obligar Ponsarnau a parar el partit. I ací va despertar Prepelic, amb un triple marca de la casa i dos tirs lliures (30-33). Però el Baskonia no perdia la calma i, després de dues grans accions de Fall per a tancar un parcial de 0-9, va aconseguir la màxima diferència en el marcador (32-42).

Kalinic, amb un 2+1, va reduir diferències però Henry va portar el partit al descans amb nou punts d’avantatge per als seus (35-44), superiors en el rebot i en percentatge d’encert en triples.

L’equip necessitava la Fonteta i, encara que un triple de Massenat va ser una poalada d’aigua freda per a les il·lusions taronja en la tornada a la pista, els jugadors van traure el millor d’ells en el moment més delicat per a pegar-li la volta al marcador amb un parcial de 15-3 que va tancar Dubljevic amb dos triples que van provocar la bogeria a la Fonteta a la mitjania del tercer quart.

El partit canviava de color, però un equip d’Ivanovic mai abaixa els braços i, en un vist i no vist, van tornar a prendre el comandament de la mà de Polonara, Dragic, Peters i un Colom que tornava a estar encertat des de més enllà de la línia de 6,75 (55-60). Un intercanvi de triples entre Sastre i Peters i una última encistellada de Williams van portar el 60-63 al final del tercer quart.

Tot estava per decidir, però el festival de triples del Baskonia, de la mà de Polonara, Dragic i Giedraitis, tornava a posar els taronja contra les cordes, amb un 65-74 que obligava Ponsarnau a demanar temps mort.

I, com en tantes altres ocasions, el talent i la sang freda de Kalinic van obrir el camí per a tornar a somiar amb la remuntada, ajudat per Labeyrie i Van Rossom, que amb un triple va posar el València Basket a només quatre punts (74-78).

La remuntada es frenava amb un intercanvi d’encistellades, fins que va aparéixer de nou Dubljevic per a empatar el partit amb quatre punts consecutius que van posar el 82-82 a 1.28 del final. Ivanovic parava el partit mentre la Fonteta vibrava al crit de “Dubi, Dubi”.

Encara s’havia de patir, Labeyrie va respondre amb un triple a una encistellada de Giedraitis i, tot seguit, Henry va entrar sol fins a la cuina per a posar el 85-86. Però va tornar el capità per a forçar una falta i anotar dos tirs lliures que valen or davant una Fonteta bolcada amb el seu capità. Amb 5,5 segons per al final, Henry no va poder tirar i Vives va retindre la pilota fins al final.