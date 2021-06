Ontinyent homenatjarà Enric Valor amb la creació d’un mural al carrer que porta el seu nom, a més de l’organització d’un concurs de dibuix. La iniciativa procedeix d’una moció aprovada en l’últim ple municipal, a proposta del grup local de Compromís. Els regidors Nico Calabuig i Paloma Alberola van destacar “el caràcter participatiu que suposarà la iniciativa per als xiquets i xiquetes, així com l’enriquiment cultural i urbà del qual es beneficiarà l’entorn del carrer Enric Valor”.

La moció va comptar amb 19 vots a favor, corresponents a Compromís i La Vall ens Uneix, i 2 abstencions del Partit Popular. També es preveu la instal·lació d’un monument i la petició a la Generalitat Valenciana perquè li atorgue l’Alta Distinció de la Generalitat.

El regidor Nico Calabuig va assenyalar que “celebrem l’aprovació de la proposta, ja que suposa una manera d’enriquir les obres que es duran a terme en l’entorn del carrer Enric Valor. A més, permetrà donar a conéixer més encara un dels nostres referents literaris, Enric Valor, un impulsor fonamental per a la recuperació del valencià. Cal recordar que la nostra proposta naix com a resposta al qüestionament que està patint la seua figura per part de la dreta i l’extrema dreta en altres poblacions valencianes”.

Calabuig també va manifestar que “a partir d’ara, caldrà fer seguiment del compliment de les propostes. Ens genera especial satisfacció que es desenvolupe el concurs de dibuix entre els i les escolars de la ciutat, del qual eixirà el dibuix guanyador que es convertirà en mural. És una molt bona oportunitat per a treballar a les aules la figura d’un escriptor amb obres per a totes les edats, que de ben segur permetrà a l’alumnat descobrir noves històries i gaudir de bons moments. A més, comptar amb l’al·licient de poder decorar un espai urbà farà que els xiquets i les xiquetes s’inspiren i posen moltes ganes i creativitat en tots els seus dibuixos”.

La regidora i portaveu adjunta de Compromís, Paloma Alberola, va subratllar que “en el cas del monument d’homenatge, pensem que pot ser una bona oportunitat per a encomanar aquesta obra a un o diversos artistes locals, més encara si tenim en compte que, en un context de pandèmia com l’actual, el món de la cultura i l’art s’han vist greument afectats per les conseqüències econòmiques d’aquesta crisi”.

“També celebrem que Ontinyent se sume a la petició d’instar la Generalitat Valenciana a iniciar els tràmits perquè Enric Valor siga condecorat amb l’Alta Distinció de la Generalitat, un reconeixement que faria justícia a una trajectòria d’estima per la nostra llengua, cultura i territori. Agraïm el vot a favor de la moció del grup La Vall ens Uneix i lamentem l’abstenció del Partit Popular, que no s’ha volgut sumar a aquesta proposta d’homenatge”, va concloure Alberola.