El pla de xoc per a posar fi a l’embossament en la llista d’espera de les ajudes a la dependència que va posar en marxa fa mig any la regidora de Benestar Social, Isabel Lozano, comença a donar fruits. El denominat Pla de millora de dependència, que va començar a mitjans de novembre de 2020, ha aconseguit reduir la llista d’espera un 80,7 %, segons va informar la mateixa regidora.

La regidora de Compromís va fer un balanç de l’actuació en l’equador d’aquest pla anual i va augurar que, quan concloga el programa, “s’haurà aconseguit l’objectiu de deixar a zero la llista d’espera”.

Cal recordar que, al novembre, els objectius principals exigien posar fi a l’embossament (que, aleshores, ascendia a 6.500 casos), posar al dia les revisions de grau, canvis o recursos nous i reduir els temps de registre i de valoracions en els domicilis, entre altres aspectes.

Per a aconseguir aquestes metes, “es va aprovar la creació d’un equip de valoració intensiu i exclusiu, integrat per 38 professionals”. De manera paral·lela, “es va posar en marxa una plataforma GeoDEP, que permet tindre localitzats tots els casos que han sol·licitat entrar en el sistema a la ciutat, ordenats per criteris d’urgència, antiguitat i proximitat”.

Els resultats, segons va subratllar la regidora, “reflecteixen que s’ha aconseguit reduir el temps de registre de les sol·licituds, de 12 a 2-3 mesos de mitjana, s’ha incrementat el ritme de valoracions més d’un 55 % i s’han aconseguit esmenar 5.541 instàncies ja presentades i tramitades (2021)”. En l’actualitat, queden per resoldre les 1.250 sol·licituds que hi ha en la llista d’espera, a les quals cal sumar les peticions noves d’enguany, que en són 1.555. La regidora de Benestar Social assegura: “Per primera vegada en la història de València, acabarem 2023 complint el termini màxim de sis mesos que estableix la Llei per a resoldre les sol·licituds sobre dependència que es plantegen”.

En total, des de l’aprovació de la Llei de dependència, a València s’han tramitat 42.127 sol·licituds. La majoria es van gestionar entre 2015 i 2021. De fet, des de 2007 a 2015, quan governava el Partit Popular, es van tramitar 15.195 sol·licituds, mentre que entre 2015 i 2021, després del canvi de govern, n’han sigut 29.927. “És a dir, el doble de tramitacions en tot just la quarta part del temps”, va explicar la regidora. Lozano va assenyalar també la mitjana anual de sol·licituds resoltes en tots dos períodes: 1.899/any entre 2007 i 2015, enfront de 4.987 entre 2015 i 2021.

Quant als beneficiaris de prestacions de la dependència, entre 2007 i 2015 el total era de 12.914 (1.614 per any de mitjana). En comparació, des de maig de 2015 a 2021, els beneficiaris n’han sigut 25.293.

Hui en dia, hi ha 27.504 persones donades d’alta a València, la qual cosa contrasta amb les 7.369 que hi havia quan es va produir el canvi de govern en 2015, va subratllar la regidora Lozano. “Són xifres incontestables”, va resoldre. El nombre total s’ha quadruplicat.

La població tendeix a envellir

Actualment, dels 801.545 habitants de la ciutat, el 21 % (168.328 persones) té més de 65 anys. I les projeccions per als pròxims anys incrementen aquestes xifres: 173.385 persones en 2023 i 209.468 en 2033. Això vol dir que cada vegada es necessitaran més recursos per a la dependència. Els percentatges per sexes indiquen que els majors de 56 anys que viuen sols suposen ja el 33,43 % en el cas de les dones i el 15,82 % en el dels homes. De manera paral·lela, les persones amb graus de discapacitat superior al 65 % constitueixen el 5,48 % de la població de la ciutat.

Finalment, el regidor de Ciutadans Javier Copoví ha destacat que si bé s’han reduït els temps d’espera, “que eren vergonyosos després de 6 anys de govern”, s’han prioritzat les tasques de valoracions i informes “sobre les tasques d’intervenció i atenció a les persones que ja estan dins del sistema de la dependència”. Per això, segons diu, hi ha 6.300 informes pendents de tramitar.