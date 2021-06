El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assistit a Elx a un acte de l’Associació de l’Empresa Familiar d’Alacant, en el qual, a més de mostrar el seu suport a aquest teixit empresarial, “sobretot després d’aquest any”, ha avançat que en la Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació contra la Covid-19 del pròxim dijous, es podria decidir l’eliminació d’algunes de les mesures restrictives que encara romanen en vigor a la Comunitat Valenciana, a partir del 7 de juny.

Mascaretes en exteriors

“Cal ser molt prudents”, ha insistit Puig respecte a la possibilitat d’eliminar l’obligació de portar mascareta en espais exteriors. El president s’ha referit a aquest element com el símbol que el virus està ací, i, malgrat que “és cert que cada vegada estem millor”, l’eliminació de l’obligatorietat d’aquest EPI arribarà “més prompte que tard” i s’eliminarà en espais oberts i ventilats com a la platja o en parcs naturals, on s’ha demostrat que els contagis són més improbables.

Tornaria l’oci nocturn

A més del toc de queda, que actualment està instaurat des de la 01.00 fins a les 06.00 hores i que podria eliminar-se a partir de la setmana que ve, Puig ha assenyalat la possibilitat que es produïsca una obertura del sector de l’oci nocturn, sempre “amb prevenció”.

Pel que fa a l’horari d’obertura dels establiments d’hostaleria, aquest podria ampliar-se. Actualment, bars, restaurants i terrasses han de tancar les seues portes a les 00.30 hores i les limitacions d’aforament són del 50 % en l’interior i de deu persones per taula.

En la seua línia de cautela, Puig no ha volgut obviar que, des que es va alçar el tancament perimetral, les xifres d’incidència han augmentat, “encara que seguim amb molt bones dades”. Això vol dir “que flexibilitzar la mobilitat ha tingut conseqüències”. Tot i que els 34,70 casos per cada 100.000 habitants situen la Comunitat Valenciana com la regió millor posicionada del territori europeu, aquesta xifra ha pujat dos punts respecte a divendres.