Huit centres educatius concertats valencians han publicat un escrit conjunt en el qual critiquen la Llei de plurilingüisme impulsada per la Conselleria d’Educació. Ja implantat completament en Infantil i Primària, el nou programa arriba el curs que ve a Secundària, Batxillerat i Formació Professional, després d’una moratòria d’un any per la pandèmia.

Comenius Centre Educatiu, Escola el Drac, Escola Les Carolines, Escola Gavina, La Masia, Escuela 2, Florida Centre de Formació i La Comarcal asseguren que, “després d’una reflexió duta a terme en els claustres” de cada centre, consideren que el Programa d’educació plurilingüe i intercultural (PEPLI) “en la pràctica damnifica projectes educatius de més de 40 anys d’història en què la immersió cultural i lingüística és una peça clau”. Així mateix, asseguren que es tracta d’una “regressió preocupant en termes de normalització lingüística”

En el comunicat, els directors i directores expliquen que “preocupa en gran manera el fet que el programa tracte de la mateixa forma les dues llengües oficials del nostre territori”. “La distribució dels mínims del 25 % de castellà i de valencià que hem d’aplicar només fa que perllongar i reproduir la desigualtat lingüística existent en la nostra societat, on el castellà s’erigeix com a llengua majoritària i dominant, i el valencià queda relegat a estatus de llengua minoritària i minoritzada”, denuncien en el manifest.

Per això critiquen que “tractar equitativament ambdues llengües és un parany estètic” i consideren que “cal sempre potenciar i vehicular la llengua minoritzada per a poder arribar al plurilingüisme real”.

D’aquesta manera, en l’escrit les cooperatives reivindiquen “més presència del valencià a les aules” i mostren el seu suport “al manifest ‘Centres pel valencià’”, impulsat al febrer per uns setanta instituts de comarques valencianoparlants com la Ribera, la Safor, l’Alcoià i la Vall d’Albaida. I és que, consideren que “el context social actual no assegura un exercici ple dels drets lingüístics de tots els ciutadans valencians”, per la qual cosa demanen “mesures legislatives que prestigien socialment l’ús del valencià”.

Això sí, en l’escrit els centres d’ensenyament agraeixen a la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació “l’assessorament i la predisposició per a ajudar-nos en l’elaboració dels nostres projectes lingüístics de centre” (PLC), al mateix temps que asseguren que “valoren” l’aposta de la Conselleria pel plurilingüisme —que sí que defensen—, si bé no comparteixen el repartiment de les hores que s’han de fer en cada idioma segons proposa el departament que dirigeix Vicent Marzà.

Amb tot això, esperen que el manifest “ajude a la reflexió col·lectiva dels centres educatius i de l’Administració”.

Mobilització de sindicats i entitats

D’altra banda, STEPV, Decidim-JoDaD, Acontracorrent, BEA, SEPC, COS i la Plataforma per la Llengua, consideren que la Llei de plurilingüisme de 2018 suposa “un pas arrere en els centres que tenien un programa plurilingüe d’ensenyament en valencià (PEV), les anomenades línies en valencià, perquè redueix les hores de classe en aquesta llengua”.

“El PEPLI no és el programa que necessita el sistema educatiu per a poder avançar en l’aprenentatge i l’ús social del valencià”, detallen i coincideixen amb els centres amb el fet que “no es pot posar al mateix nivell que el castellà, ja que el valencià és la llengua minoritzada”. És per això que consideren necessari que el valencià “siga la llengua vehicular als centres educatius, des de l’Educació Infantil fins a la universitat”.

Així, demanen a la Conselleria d’Educació que evite “la reculada que, en aquests centres, suposa l’aplicació del PEPLI” i “exigeixen la reformulació de l’actual programa lingüístic mitjançant la promulgació d’una nova Llei de plurilingüisme, adaptada a la LOMLOE, que potencie el valencià i garantisca que siga la llengua vehicular de tot el sistema educatiu valencià” i ja avancen que treballaran “per a convocar mobilitzacions que asseguren que les reivindicacions siguen ateses per la Generalitat Valenciana, amb la intenció de fer valdre els drets dels alumnes valencianoparlants”.

Hui, representants de STEPV s’han reunit amb Margarida Castellano, directora general d’Innovació Educativa; Àurea Garcia, cap del Servei d’Educació Plurilingüe, i Elsa Vilalta, subdirectora general d’Ordenació, per a tractar l’aplicació del programa, ha informat el sindicat, que defensa que la immersió lingüística “és la millor fórmula”.

Repartiment d’hores i percentatges de cada llengua

Cal recordar que la Llei de plurilingüisme de 2018 estableix unes forquetes i uns percentatges mínims de les tres llengües: el 25 % de les hores lectives ha de ser en castellà, un altre 25 %, en valencià, i entre un 15 i un 25 %, en anglés. A partir d’ací, els centres tenen flexibilitat i són els que, d’acord amb el seu context sociolingüístic i les característiques de l’alumnat, decideixen el seu projecte lingüístic, en el qual han de combinar els tres idiomes fins a cobrir el 100 % del temps curricular.

Així, fent una combinació amb les diferents forquetes, el problema arriba quan alguns centres que ara imparteixen la majoria d’hores en valencià podran impartir en la llengua pròpia un màxim del 60 %. En tot cas, cal tindre en compte que la llei parla d’hores, no d’assignatures —tampoc de matèries troncals— i que, en el cas de la Secundària i els instituts, marca que els plans han de tindre en compte la continuïtat de la presència de les llengües que l’alumnat té en Primària.

En el cas dels instituts, l’opció que els va donar la Conselleria va ser iniciar programes de Tractament integrat de llengua i contingut (TILC), que consisteix a vehicular les classes en una llengua però usar materials en diferents idiomes i així compensar els canvis que es poden produir amb l’arribada del plurilingüisme als nivells superiors de l’ensenyament preuniversitari. Davant d’això, entitats com Escola Valenciana ja van demanar a la Conselleria més formació del professorat.