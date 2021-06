El toc de queda, la limitació de persones en un habitatge privat i les restriccions al culte religiós tenen les hores comptades a la Comunitat Valenciana. El Consell, a partir de la comissió interdepartamental per a la pandèmia que es reunisca demà, planteja eliminar totes aquelles mesures que requerien fins ara l’aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ja que afectaven drets fonamentals.

Juntament amb la llibertat de reunió i de mobilitat, també es troba el que concerneix la llibertat de culte, que restringeix actualment els aforaments dels temples. En aquests moments, esglésies, mesquites i altres instal·lacions religioses poden albergar fins al 75 % de l’afluència habitual, un condicionant que decaurà a partir del pròxim dilluns 7 de juny, quan entren en vigor les noves normatives.

La bona situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana (35 casos per 100.000 habitants en 14 dies), pròxima als 25 casos que s’estableix com a llindar de la “nova normalitat” i estable en les últimes setmanes tot i la fi de l’estat d’alarma, podien provocar que la Justícia tombara una nova pròrroga de les mesures que implicaren els drets fonamentals.

Segons va indicar el president de la Generalitat, Ximo Puig, en declaracions als mitjans en un acte a Elx, la Comunitat Valenciana té una situació “bastant consolidada” que creu que permet començar a reobrir l’àmbit nocturn i ajudar sectors que han fet un “sacrifici enorme” perquè fa molt de temps que estan tancats.

En tot cas, el cap del Consell va justificar que el toc de queda era necessari perquè “era el que calia fer per a arribar a l’estiu en les millors condicions”, un estiu que espera “molt més normalitzat” i amb capacitat d’atraure turistes i reactivar l’economia, ja que es compta, a més, amb l’estímul de ser una de les regions amb la incidència més baixa de tota Europa.

Les paraules de Puig que assenyalaven aquesta fi del toc de queda no van agradar a un dels altres socis del Consell. Així, la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís) va criticar en Twitter que s’assabentava de la notícia del toc de queda per la premsa. “El temps en aquests dies és valuós i si podem estalviar reunions inútils perquè ja està tot decidit, això que guanyem”, va expressar Oltra.

“Obertura progressiva”

Però no només deixaran d’estar en vigor les mesures que requereixen l’aval del TSJ. Fonts de l’executiu van assegurar ahir que dins de l’“obertura progressiva” s’estudiarà juntament amb Salut Pública la possibilitat d’ampliar una hora (no es descarta hora i mitja) l’hostaleria de nit (fins a les 1.00 hores) i fins i tot reobrir les activitats d’oci nocturn, que ara poden funcionar només com a servei de bar, amb limitacions com la mascareta i el control dels aforaments. Presidència vol esperar l’opinió de Salut Pública en aquest assumpte.

Mentrestant, els experts assenyalen que el control de la pandèmia passa més per centrar-se en el que succeeix als espais interiors que als exteriors i evitar els anomenats “esdeveniments supercontagiadors”. “Toca parar atenció a l’interior dels locals, els aerosols s’hi poden quedar suspesos hores i contagiar moltíssimes persones que ni tan sols hi han estat en contacte directe”, explica l’especialista en Salut Pública de la Fundació Fisabio Salvador Peiró.

El doctor en Medicina Preventiva puntualitza que en les pròximes setmanes la lluita contra la pandèmia se centrarà en la vacunació, la ventilació dels espais tancats i el rastreig. Sobre la primera, explica que si fins llavors hem intentat evitar en els més majors el contagi, ara aquests són els que podrien arribar a propagar-lo a persones més joves sense immunitzar.

Sobre la segona, insisteix en el fet que aquests espais hauran de tindre ventilació encreuada i posa la mirada en els aires condicionats, que podrien servir per a escampar un possible contagi. “Si els xiquets van passar fred durant l’hivern en les classes, nosaltres ara podem passar un poc de calor”, desgrana Peiró.

En relació amb “esdeveniments supercontagiadors”, l’expert destaca la importància del rastreig, que es torna “més complicat”, ja que, com que els contagis són entre més joves, “moltes persones són asimptomàtiques i fins que es manifesta en algun simptomàtic es pot haver estés”. Per això, la traçabilitat requereix “més temps”.