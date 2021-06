El Consorci Provincial de Bombers de València ha intervingut en un incendi industrial declarat en una empresa abandonada al camí del Passet, al terme municipal de Benifaió.

L’empresa, sense activitat, es dedicava a treballs de fusta i encara quedava molt d’aquest material a l’interior de les instal·lacions, la qual cosa va propiciar una elevada càrrega tèrmica.

L’avís s’ha rebut a les 00.28 hores de la matinada i s’hi han desplaçat nombroses dotacions del Consorci, concretament bombers dels parcs d’Alzira, Silla i Catarroja, amb sergent d’Alzira, cap de sector i oficial de guàrdia, que van aconseguir donar per controlat l’incendi a les 02.22 hores.

Ja aquest matí, s’hi han incorporat nous mitjans, amb bombers dels parcs de Torrent, Alzira i Silla amb sergent de Torrent i oficial del Consorci, detalla l’organisme en un comunicat.

Els efectius s’han estat ajudant d’una màquina retroexcavadora per a remoure les restes de fusta per tal de facilitar les tasques d’extinció. S’espera poder donar-lo per extingit al llarg del matí.