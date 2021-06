La supressió progressiva de les restriccions a l’oci i la mobilitat gràcies a les bones dades de contagi i l’avanç de la vacunació i la proximitat de la temporada estiuenca van permetre el maig passat que el nombre de desocupats registrats a la Comunitat Valenciana baixara en 12.385 persones, segons les dades que ha donat hui a conéixer el Ministeri de Treball. Es tracta d’una reducció del 2,77 % respecte a abril. En nombre, és el tercer descens més rellevant d’Espanya després dels 28.561 d’Andalusia i els 15.368 de Catalunya. En termes percentuals, però, es queda per davall de la disminució del 3,31 % de la mitjana espanyola, on la desocupació registrada en les oficines del SEPE va caure en 129.378.

En termes interanuals, la xifra de desocupats a l’autonomia és 5.252 inferior a les de maig de 2020, un mes encara marcat pel confinament sever que va viure el país a partir de mitjan març per a combatre la pandèmia del coronavirus. En aquest cas, el descens va ser de l’1,19 %.

Per províncies, el millor comportament correspon a Alacant, la més turística de les tres, on la disminució de la desocupació registrada va ser de 6.225 persones. Va seguir València, amb 4.750 i, després, Castelló, amb 1.410. Per sectors, la palma se la van endur amb enorme diferència els serveis, en els quals estan inclosos l’hostaleria i les activitats turístiques, que al maig van protagonitzar les principals mesures alliberadores en la nova desescalada. Dels 12.385 desocupats menys de l’autonomia, 9.580 corresponien a l’activitat terciària. La reducció en la indústria va ser de 951, i en la construcció, de 695.

La millora en la desocupació es va veure acompanyada d’un increment significatiu en els contractes formalitzats. A la Comunitat Valenciana van ser 140.860 en el mes, amb un augment de 22.397 respecte a abril i de 74.431 en relació amb maig de 2020. En el primer cas, la pujada va ser del 17,57 %, mentre que en el segon, es va situar en el 98,68 %, atés que fa dotze mesos bona part de l’activitat va estar quasi paralitzada.