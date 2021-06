Daniel Wass va arribar al València CF com una oportunitat de mercat després d’abandonar el Celta de Vigo. El seu rendiment ha sigut més que correcte, siga com a lateral, migcampista o interior, i ha rendibilitzat esportivament els 6 milions que va abonar el club de Mestalla el juliol de 2018. Ara, als 32 anys, es planteja seriosament tornar a casa.

El totcampista danés, que es troba amb la seua selecció, ha fet noves declaracions al seu país en les quals pràcticament trau un peu del València CF. Es tracta del club més poderós de Dinamarca i estarien en disposició d’oferir-li un sucós últim contracte. Això sí, cal recordar que l’internacional té encara un any de contracte amb el València CF, per la qual cosa hi ha obligació de negociar, tal com ell reconeix: “El València és qui decideix”.

En qualsevol cas, el diari danés BT recull unes declaracions del mateix Wass referent al seu futur: “És genial estar a l’estranger i jugar contra els millors equips i jugadors, però he arribat a un punt en què pense si és el moment adequat de tornar a casa o si he d’esperar. Tot és interessant i, per descomptat, vull escoltar-ho tot, però encara tinc el meu contracte, així que és el València qui decideix el meu destí”.

Es mire com es mire, el València CF necessita fer caixa aquest estiu i una bona Eurocopa del danés podria ajudar tant a la seua eixida com al fet que el club ingresse més diners per ell. I també cal veure fins a quin punt el jugador és capaç de pressionar el club en un moment donat.