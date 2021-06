Si la cara és l’espill de l’ànima, la mascareta forma part del record col·lectiu del fet que la situació encara no està instal·lada en la normalitat. La desescalada progressiva ha posat a la picota l’ús de la mascareta. Especialment en espais oberts on els experts fa temps que assenyalen que té una eficàcia reduïda. No obstant això, a la Comunitat Valenciana la mascareta no abandonarà els carrers. Almenys, no fins ben entrat l’estiu.

La mascareta formarà part del debat en la relaxació de mesures per a la setmana vinent. Des de la Generalitat, el plantejament inicial serà eliminar l’obligatorietat d’aquesta peça als espais naturals com la platja o la muntanya, espais que es caracteritzen per ser a l’aire lliure i disposar de brisa i distància interpersonal.

En aquest sentit, en declaracions en un acte a Elx, el president Ximo Puig va assegurar que aquesta limitació desapareixerà “més prompte que tard” en llocs com ara boscos o platges amb brisa permanent. En aquests moments, el bany a la mar o el descans sobre la tovallola, si hi ha distància, ja estan exclosos de l’obligatorietat de fer-ne ús, tot i que sí que s’ha de portar si es passeja per la vora de la mar.

“Més enllà d’aquests espais (a l’aire lliure), cal ser molt prudent. No podem avançar més del que els indicadors ens permeten”, va constatar Puig, que va advocar per una obertura progressiva “en tots els aspectes”, inclosos en la regulació d’aquesta peça. No obstant això, l’obertura no arribarà de moment a canviar la norma en l’ús de la mascareta a la via pública.

“És un símbol que ens recorda que el virus continua ací”, va defensar el cap del Consell en referir-se a l’eliminació de l’obligatorietat de la mascareta al carrer. Fonts de Presidència asseguren que aquesta mesura es mantindrà fins a mitjan juliol, quan s’espera que ja estiguen immunitzades totes les persones de més de 50 anys amb dues dosis i amb una totes les de 40.

L’ús de la mascareta ha estat a debat durant tota la pandèmia. S’ha passat de negar-ne l’eficàcia a l’inici (per la falta d’evidències i, sobretot, d’existències) al fet que siga obligatori utilitzar-la en tots els espais, una mesura que difereix de la que s’ha pres en altres països europeus on portar-la pel carrer no estava regulat, com és el cas del Regne Unit.

En aquests moments, l’ús d’aquesta peça està, a més, regulat per una llei estatal, per la qual cosa per a eliminar-ne l’ús a la via pública, caldria canviar la legislació en el Congrés, una acció per la qual ja advoquen autonomies com Castella-la Manxa, Galícia o Madrid. Des del Govern, però, sostenen que aquesta mesura es prendrà quan ho recomanen els experts.

El doctor en Salut Pública i Medicina Preventiva Salvador Peiró va indicar que li sembla “raonable” que al juliol s’elimine l’obligació de portar mascareta pel carrer. “Sempre que es mantinga la distància de seguretat entre persones, la mascareta no és necessària perquè no es pot donar el contagi per aerosols”, la transmissió més habitual en el SARS-CoV-2.