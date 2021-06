Els valencians es queden un any més sense la tradicional nit de Sant Joan. L’alcalde de València, Joan Ribó, va confirmar ahir que estan “totalment” descartades per segon any consecutiu a causa de la covid-19 les celebracions a les platges de la ciutat. “No sembla raonable que el consistori faça una convocatòria d’aquest tipus quan es continuen produint contagis”, va dir. L’alcalde va emplaçar els valencians a ajornar la celebració a un moment en el qual “els riscos siguen nuls”.

“No em sembla raonable en aquesta situació de pandèmia que l’Ajuntament faça una proposta d’aquest tipus”, va assegurar l’alcalde, en contra del que han fet altres ciutats com Barcelona, on sí que es planteja obrir les platges i fins i tot recuperar les revetles.

L’alcalde va justificar la decisió de celebrar les falles perquè es faran “d’una manera articulada”, ja en el segon semestre de l’any, com va recomanar la Conselleria de Sanitat. En canvi, per a la nit de Sant Joan “ens sembla que és millor dissuadir-nos”, va declarar el responsable municipal després de presentar el pla Convivint. “Pensem que en una situació com aquesta en la qual estem no és bo que llancem la gent perquè s’ajunte” a les platges, on en anys anteriors a la covid-19 s’han arribat a congregar més de 100.000 persones per a aquesta commemoració.

Tot i que estem “millorant” per la vacunació, “les dades dels últims dies” indiquen que els casos “estan pujant” i “no volem col·laborar, en absolut, a generar una situació de múltiples contactes que puga tindre efectes negatius”, va destacar.

Per a evitar en la mesura que siga possible la celebració, l’Ajuntament no facilitarà, com en altres ocasions, llenya per a fer les fogueres ni es reforçarà el servei de l’EMT. A més, la policia “farà controls” per a evitar les festes. En aquest sentit, la Unió de Consumidors (UCE-CV) va instar ahir a no baixar la guàrdia i reforçar les mesures de seguretat i la presència policial als barris davant de la festivitat de Sant Joan per a evitar el consum d’alcohol i els botellots. No n’hi ha prou amb tancar les platges, va destacar el secretari general de l’UCE-CV, Vicente Inglada, que va fer una crida a no relaxar la prevenció i evitar les aglomeracions, especialment de la gent més jove, que encara no està vacunada.