Aquest matí, els portaveus de PSPV, Cs i EU-Compromís han presentat per registre d’entrada una moció de censura contra l’alcaldia del PP a la localitat que sustenta Silvia López.

Es resolen així diverses setmanes de negociacions en les quals el PSPV, amb l’exalcalde i ara portaveu socialista Rafael Fora, ha urgit aquesta maniobra amb el suport de Ciutadans i el seu portaveu Juan Carlos Fayos, que forma part del govern de coalició de PP, PUG i Cs.

No obstant això, en Ciutadans han anunciat que obriran un expedient a Fayos per haver participat en una moció de censura “sense l’autorització de la direcció nacional ni autonòmica del partit”. Després de l’obertura d’expedient s’estudiarà el que ha ocorregut i es prendrà una decisió sobre aquest tema.

De fet, a fi que Cs i EU-Compromís pogueren acceptar aquesta moció de censura de manera conjunta, el PSPV de Fora ha hagut de signar dos pactes de governabilitat diferents: d’una banda, s’han adjudicat a EU-Compromís dues regidories amb tres àrees de govern cadascuna, mentre que a Cs correspondrà una regidoria, que mantindrà Fayos, amb cinc àrees de gestió. El PSPV es quedarà amb tres regidories.

Ni Cs ni EU-Compromís volien signar un pacte conjunt on estiguera l’altre, per la qual cosa Fora ha hagut de fer dos escrits “i ser generós perquè tots tornem a lluitar pel nostre poble”, ha assenyalat a aquest diari.

Ara hi ha deu dies de marge perquè es convoque el ple extraordinari en què es debata aquesta moció i es preveu que es puga celebrar el 16 de juny. “El problema del PP és que no negocia; són temps de participació i de negociacions conjuntes, però amb ells no funciona així”, ha lamentat Fora.

Tot va començar pel “maltractament i menyspreu” que patia, segons els socialistes, el regidor de Cs, per la qual cosa van tractar de convéncer-lo per a trencar el pacte. A final d’abril, Fayos no tenia clar què fer, però sí que va deixar veure un malestar amb el govern de López. “Ells [PP i PUG] volen trencar el pacte. El PP és qui més ganes en té”, va comentar Fayos a aquest diari fa un mes.

L’alcaldessa creu que hi ha “motius obscurs”

Mentrestant, el PPCV ha emés un comunicat una hora després en què ha denunciat aquesta maniobra que ha qualificat de “vergonyosa”, ja que el PSPV ha utilitzat un “trànsfuga”, Juan Carlos Fayos, que ha format part durant dos anys de l’equip de l’alcaldessa.

Silvia López ha assenyalat en el comunicat que el suport a la moció de censura per part de Fayos es deu “exclusivament a obscurs interessos personals que haurà d’explicar als veïns de Godelleta i que no tenen res a veure amb la tasca que estava desenvolupant l’equip municipal”.