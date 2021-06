Explosives paraules del president del València CF. Anil Murthy ha participat en una conferència telemàtica en el Campus France Singapore en la qual ha respost a qüestions sobre el dia a dia en un club de futbol. Les declaracions recollides pel programa 90 minuts no deixen indiferent a ningú.

Les paraules d’Anil Murthy:

Intel·ligència en el futbol: “La gent del futbol, al meu judici (i no sé quanta gent hi ha en el xat, sé que l’estan gravant i no hi tinc cap problema), no són precisament la gent més intel·ligent. I crec que professionals d’altres indústries han de vindre a millorar la manera de gestionar el futbol”.

Relació amb la gent: “He irritat a molta gent des del primer dia, a molta gent. Sé que estic en la senda correcta quan em diuen: ‘El futbol és així, tu no ho entens’. Això em motiva encara més respecte a estar en la senda correcta”.

Preu dels abonaments: “Enguany no ho hem fet tan bé, però apujaré els preus de nou si la covid ens deixa obrir l’estadi”.