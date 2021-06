La Junta de Govern Local aprovarà demà, divendres, la licitació de les obres del projecte d’urbanisme tàctic i provisional per a la recuperació d’espai públic de les avingudes Giorgeta i Pérez Galdós. El projecte de Pérez Galdós-Giorgeta parteix d’un pressupost base de licitació d’un milió d’euros i preveu un termini d’execució de quatre mesos. Es tracta d’un projecte de conversió en zona de vianants que preveu l’ampliació de les voreres, la separació d’aquestes del pas de vehicles i l’habilitació de carril bici i per a vehicles sostenibles.

La zona d’actuació abasta tota l’avinguda Pérez Galdós i l’avinguda Giorgeta (atesa la seua extensió, quasi 2 quilòmetres i 136 metres de longitud, són diversos els districtes i barris que es veuran beneficiats per aquesta actuació). Les obres consisteixen en l’ampliació de l’espai per als vianants entre el passeig de la Petxina i el carrer Sant Vicent Màrtir i en l’execució d’un itinerari ciclista nou i de passos de vianants nous. L’objectiu principal implica garantir la distància interpersonal en la zona per als vianants, així com la separació entre els fluxos per als vianants i els ciclistes mitjançant una vorada separadora.

Les voreres de les avingudes Pérez Galdós i Giorgeta, que actualment presenten una amplària variable segons els trams, entre 2 i 2,5 metres, passaran a tindre una amplària constant de 4 metres i guanyaran espai sobre la calçada. És a dir, cada vianant disposarà de la vorera actual i d’una banda addicional en la calçada. A més, la delimitació d’espais es farà mitjançant vorades separadores que separen les zones noves per als vianants de la resta, es mantindrà l’accés als garatges i s’ampliaran les amplàries de les plataformes per a parades d’EMT fins al límit nou de zones per als vianants (s’executaran de 20 o de 30 metres de longitud segons hi haja una o més línies d’autobús).

L’actuació s’emmarca dins de la política desenvolupada des de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana per a la recuperació d’espai públic per a la ciutadania en tota la ciutat. Tal com ha afirmat en diverses ocasions la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, l’ampliació de voreres en aquesta avinguda és una reclamació històrica dels veïns i veïnes i permet la recuperació provisional de l’espai mentre es desenvolupa el projecte definitiu.

L’Ajuntament de València continua, així, la política de recuperació de l’espai públic impulsada des de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana, que, segons ha assenyalat la vicealcaldessa en ocasions anteriors, permet reduir la contaminació i el soroll, millorar el paisatge i la qualitat de vida, una cosa fonamental per a les persones que, dia a dia, utilitzen l’espai públic.

Les noves zones per als vianants es pintaran segons els criteris definits en la Guia de disseny per a la transformació sostenible de l’espai públic de València, aprovada en 2020. De fet, aquesta actuació serà una de les primeres experiències d’aplicació de la Guia. L’avinguda Pérez Galdós-Giorgeta és un eix amb una gran importància de mobilitat, amb presència majoritària de vehicles, per la qual cosa l’aplicació de l’urbanisme tàctic permetrà impulsar una important transformació de l’entorn, fins a comptar amb un 45 % d’espai per als vianants en les dues avingudes.