El magistrat del Jutjat d’Instrucció número 2 de Torrent ha obert diligències d’investigació penal contra l’alcalde Jesús Ros per un possible delicte de prevaricació administrativa per omissió. Compromís va presentar un escrit a la Fiscalia pels incompliments del govern socialista a l’hora de crear els òrgans competents per a Torrent per ser gran ciutat. El novembre de 2015, el Ple va aprovar que es crearen aquests òrgans i no s’ha fet res d’això. Després d’analitzar l’escrit, el fiscal en cap de l’Audiència de València va traslladar la seua resolució al Jutjat de Torrent, que ha decidit incoar diligències d’investigació penal i ha citat l’alcalde a declarar, com a investigat, el 8 de juliol.

Jesús Ros, en una compareixença convocada anit d’urgència per a aquest dijous, ha mostrat la seua “sorpresa” per aquesta denúncia, ja que “hi ha coses que no entenc”. El dirigent, acompanyat pel regidor Andrés Campos i amb tot el seu govern en la tribuna, assegura que la demanda signada per Pau Alabajos (circumstància que va remarcar en diverses ocasions) “no té res a veure amb la política per a resoldre els problemes dels seus ciutadans i millorar la seua qualitat de vida”, sinó que és “la mala política, la de l’aldarull, la de l’espectacle i la del titular”.

Ros ha recordat que la Llei de gran ciutat es va aprovar en 2010 i que van passar cinc anys de mandat popular sense que es complira la constitució de diversos òrgans. Des de 2015, amb l’entrada del PSOE, tampoc s’ha complit per “motius econòmics”. L’alcalde ha assenyalat que l’Ajuntament havia de complir la Llei de la regla de despesa (2012), motiu que li ha impedit desenvolupar la Llei de gran ciutat. “Són coses que hem de fer, però quan les condicions econòmiques ho permeten”, ha afirmat Ros. Només la constitució del Tribunal Jurídic Econòmic costa 400.000 euros anuals amb cinc tècnics de categoria A1, per exemple.

L’alcalde ha assenyalat que Alabajos, “l’únic regidor (només n’hi ha dos) que signa la denúncia”, ho va fer “l’1 de març, quan a Torrent veníem de dos mesos espantosos per la pandèmia i tractar de combatre i donar solució als problemes de Torrent. Sembla que el senyor Alabajos estava pensant en els torrentins exigint-nos coses que havíem de fer”.

Ros, sobre les repercussions d’aquest tema en les relacions amb Compromís, ha revelat haver rebut telefonades de dirigents socialistes per a mostrar-li tot el seu suport i ha suggerit que aquest assumpte “no haurà fet molta gràcia en el Botànic”. Ací, l’alcalde ha recordat que la denúncia està signada només per Pau Alabajos i ha dit que desconeix si Alabajos tenia el suport de la seua formació per a presentar-la.

Alabajos contraataca

En una roda de premsa posterior, Pau Alabajos ha explicat que “han passat sis anys” des que es va incloure la constitució d’aquests òrgans en el Pacte d’Investidura. “Ros no té paraula; sense el nostre suport, no seria alcalde”, ha sentenciat el portaveu de Compromís, que ha rebutjat la “persecució” contra l’alcalde que ha denunciat Andrés Campos. “Vam portar a la Fiscalia una sèrie de documentació de tot el que ha ocorregut des de 2010 i ha sigut la Fiscalia la que ha incoat diligències penals i ha citat Ros com a investigat”, ha destacat Alabajos. El regidor de Compromís ha puntualitzat que han aportat proves de més d’una dècada (amb el govern del PP, primer, i del PSOE, després), encara que és cert que va presentar la querella penal a la Fiscalia per un delicte de prevaricació administrativa per omissió contra la “junta de govern local” i la vigent el novembre de 2015, ja amb el PSOE en l’alcaldia, obviant l’etapa popular. “S’han conculcat els drets dels ciutadans, perquè aquests òrgans impulsen la transparència i la participació”, ha advertit Alabajos

Compromís ha explicat que, el novembre de 2015, el Ple va aprovar “no només complir l’acord de 2012, en què s’aprovava crear el Tribunal Tributari Econòmic i l’Oficina de Queixes i Suggeriments, sinó també dos més, el Consell Social i els Districtes”. Alabajos defensa que “han tingut sis anys per a fer-ho” i que “no poden argumentar qüestions econòmiques, perquè aquests anys han tret pit de la seua gestió econòmica, amb superàvits, i han gastat, per exemple, 700.000 euros en la compra de l’edifici de la Malaguenya”.

Respecte a les conseqüències d’aquesta denúncia per al Botànic, Compromís ha defensat que Torrent no forma part del Botànic, “perquè Ros ho va rebutjar el juliol de 2019”, i que l’executiva nacional de la formació “dona llibertat a les executives locals per al que consideren oportú”. En aquest cas, ha confirmat que Compromís estava informat que anava a presentar-se la querella a la Fiscalia i que tenia llum verda per a fer-ho. “Al PSOE li pot molestar aquesta qüestió, igual que a Compromís li molesta que, en la sisena ciutat del País Valencià, pacte amb l’extrema dreta”, ha afirmat Alabajos, en referència a Ciutadans, soci de Ros des de fa més d’un any.