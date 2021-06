Els majors estan vacunats i la Comunitat Valenciana fa més de dos mesos que no registra morts per covid-19 a les residències. Per això, la patronal demana que tornen les abraçades i que el contacte físic entre els majors i les seues famílies siga una realitat als centres. L’Associació Empresarial de Residències i Serveis d’Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana (Aerte) ho té clar i ha sol·licitat a les conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública i Igualtat i Polítiques Inclusives que es permeta el contacte físic entre els familiars i els residents, “per la protecció que suposa la vacuna i per la millora de la situació de la Comunitat Valenciana”.

Segons les últimes dades facilitades per l’Imserso, la Comunitat Valenciana fa més de dos mesos que no registra morts per covid-19 en residències, “la qual cosa és una mostra més de l’eficàcia de la vacunació”. Des d’Aerte expliquen que la normativa que regula els centres és del 8 d’abril i que aquesta preveu situacions de nivell d’alerta superiors, “però no una millora de la situació”, la qual cosa impedeix que els centres hi puguen aplicar mesures menys restrictives i que milloren la qualitat de vida de les persones ateses. “No podem estar cada dia sentint que som la regió d’Europa amb menys incidència i que això no es reflectisca en un canvi de la normativa cap a la normalitat. La regulació anterior complirà dos mesos i està pensada per a un empitjorament de la situació, però no per a una millora. Això ha de canviar ja. Els professionals i les famílies estan esgotats”, afirma Toro.

“Cal reservar places lliures per a possibles aïllaments, que impedeixen atendre unes 1.400 persones amb dependència en una de les comunitats amb menys places disponibles d’Espanya. A més, hi ha l’obligació de fer aïllament de 10 dies a persones vacunades que ingressen en un centre si aquest no té un 95 % de vacunació. La C. Valenciana és l’única d’Espanya amb aquest criteri, no està justificat ja de cap manera, i, tot i això, la Generalitat continua mantenint les restriccions. Tampoc s’haurien d’impedir els ingressos en centres, encara que hi haja algun cas positiu, ja que aquestes situacions estan baix control”, afig el president de la patronal.

La consellera d’Igualtat, Mónica Oltra, va respondre, en ser preguntada per aquesta reivindicació, que hi ha “espai per a anar avançant” i que “quan es puga fer, es farà”.