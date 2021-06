La Generalitat ha donat a conéixer aquest dijous les noves mesures contra el coronavirus a València, Castelló i Alacant. Després de la reunió de la Interdepartamental, Ximo Puig ha comparegut en roda de premsa al costat de la consellera de Sanitat per a anunciar la fi d’algunes mesures i la relaxació d’algunes altres. Per a això, ha tingut molt present la incidència acumulada, que, des de fa poc, està experimentant una lleugera pujada, raó per la qual Puig ha fet una crida a una desescalada “prudent, responsable i coherent”. També ha recordat que la Comunitat Valenciana fa 11 setmanes que té la incidència més baixa de tot Espanya i és una de les destinacions més segures d’Europa, al costat de Malta.

Les principals novetats sobre les noves mesures són les relacionades amb l’oci nocturn. El pròxim dimarts 8 de juny serà la reobertura de l’oci nocturn, que podrà romandre obert fins a les 2 de la matinada. Respecte a aquest punt, Puig ha puntualitzat que la intenció de l’executiu valencià és que en la pròxima reunió de la Interdepartamental es puga ampliar més aquest horari.

Noves restriccions a la Comunitat Valenciana a partir del 8 de juny

Toc de queda: desapareix aquesta mesura. Reunions socials: ja no hi haurà límit màxim de persones que puguen ajuntar-se en cases ni al carrer. Reobertura de l’oci nocturn: tornen a obrir les discoteques fins a les 2 de la matinada, amb un aforament del 50 % en interior i del 100 % en exteriors. Hostaleria i restauració: obert fins a la 1 de la matinada, amb un màxim de 10 persones per taula i un aforament del 50 % en interiors i del 100 % en terrasses.