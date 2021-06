Quasi tota la collita de cireres de les localitats que formen les diferents valls de la Marina Alta ha quedat destrossada després de les pluges que es registraren en aquesta comarca a mitjan mes. Amb els fruits ja a punt per a ser collits i la campanya de recollida en marxa, aquestes pluges s’han carregat, per segon any consecutiu, el mitjà de vida d’aquestes localitats.

La zona s’agrupa sota la indicació protegida de producció tradicional de cirera de la Muntanya d’Alacant (formada per la Vall de Gallinera, la Vall d’Alcalà, la Vall d’Ebo, la Vall de Laguar, Planes i Benimarfull), localitats que viuen fonamentalment d’aquest arbre.

Enguany, després de la “catàstrofe de 2020”, la campanya va començar amb normalitat a principis de maig, però quan només s’havia collit el 4 % de la producció, les pluges del passat 23 de maig van provocar que es fera malbé tota la producció que encara estava en els arbres, un any més.

Segons van destacar des de l’Ajuntament de la Vall de Gallinera, és “el tercer any d’una collita nefasta per les adversitats climatològiques”.

De fet, des d’aquest consistori han liderat una reclamació de totes les localitats i la Cooperativa Cireres de la Muntanya d’Alacant, a la Conselleria d’Agricultura, perquè reconeguen la “situació d’emergència social i agrària” que viuen a les Valls de la Marina Alta després de les últimes temporades “dolentes” pel que fa a la collita de la cirera.

Igualment, exigeixen l’obertura d’una línia directa d’ajudes per als xicotets productors d’aquestes localitats que viuen de cultivar la cirera a la Muntanya d’Alacant.

Aquests ajuntaments “coincideixen” que aquestes mesures de suport al sector agrari són “també un pilar fonamental” a l’hora de combatre el despoblament i l’abandó dels camps, la qual cosa constitueix un problema greu en aquests pobles de l’interior de la comarca.

També el senador de Compromís, Carles Mulet, va assegurar ahir que ha demanat ajudes fiscals al Govern central per a aquests productors.