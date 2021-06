El Ple de Sagunt ha aprovat per unanimitat un conveni de col·laboració amb Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica de València (Secot) per a la creació de l’Aula d’Emprenedoria de Secot-Sagunt, l’objectiu de la qual és generar un espai d’aprenentatge obert a partir d’iniciatives d’emprenedoria innovadores. A més, aquest projecte dona suport a una formació transformadora i connectada amb l’entorn productiu i territorial.

Aquest conveni, gestionat pel Departament de Promoció Econòmica i Industrial, pretén també captar talent i provar productes i serveis nous amb persones reals, així com millorar l’eficiència de la gestió pública, amb la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i privats, a més de cooperar per a contribuir a la realització d’activitats d’utilitat pública. El conveni no comporta cap cost per a cap de les parts que el subscriuen i té una vigència d’un any, prorrogable fins a quatre anys.