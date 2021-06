La selectivitat 2021 a la Comunitat Valenciana encara no ha començat però ja ha batut un rècord: el de ser la més multitudinària dels últims 11 anys. En total, s’hi han inscrit més de 24.500 estudiants, amb la qual cosa se supera el nombre d’aspirants dels exàmens de l’any passat, que ja van ser multitudinaris i van tindre una participació alta.

Segons va confirmar la Conselleria d’Universitats ahir, a les proves d’accés a la universitat (PAU) de 2021 —que tindran lloc la setmana que ve, els dies 8, 9 i 10 de juny—, es presenten un total de 24.557 estudiants de la Comunitat Valenciana: 14.472 dones i 10.085 homes. Això suposa 578 més que el curs passat, un increment del 2,4 %, per la qual cosa es manté la tendència a l’alça.

I és que cal recordar que ja en 2020 va haver-hi un augment d’estudiants apuntats respecte a l’any anterior, amb la xifra més alta de la dècada, amb 23.979 joves matriculats, un increment del 18 % respecte a 2019 (uns 3.700 estudiants més).

Enguany, dels 24.557 aspirants a la selectivitat 2021 —la majoria de 17 o 18 anys, nascuts l’any 2003—, 22.726 estudiants procedeixen de 2n de Batxillerat i 1.831 de cicles de Formació Professional.

Segons les dades de la Conselleria, la universitat que més alumnat acollirà —ja que la primera convocatòria de les proves torna als campus— és la Universitat de València (UV), on faran les PAU 6.965 persones, supervisades per 15 tribunals; seguida per la Universitat Politècnica de València (UPV), amb 6.241 estudiants i 12 tribunals; i la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH), amb 4.338 persones i 11 tribunals.

D’altra banda, la Universitat d’Alacant (UA) examinarà 4.234 joves, també amb 11 tribunals; mentre que a la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) hauran de controlar els seus nervis un total de 2.779 alumnes, als quals els supervisaran els exàmens sis tribunals.

Diferents espais

Així, hi haurà un total de 55 tribunals repartits per tots els campus universitaris. En el cas de la província de València, la UV acull proves a Burjassot, a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, a l’antiga Escola de Magisteri, a l’Aulari Sud del Campus de Tarongers i a Ontinyent.

Per la seua banda, la UPV examinarà els estudiants al Campus de Vera de València, al Pavelló Esportiu de Xàtiva i a la Cotonera d’Alzira, un saló d’esdeveniments. “En aquestes dues localitats, hi ha hagut un canvi d’ubicació enguany per a poder garantir la separació d’1,5 metres en l’examen”, assenyala la Conselleria.

Com marca la pandèmia, i seguint amb els protocols que les conselleries d’Educació i Sanitat han aplicat a les aules durant el curs, des d’Universitats recorden que els dies clau s’han d’evitar aglomeracions en els accessos, mantindre la distància de seguretat i tindre en compte els horaris d’arribada, a més d’usar la mascareta.

Si bé ja se sap que les proves seran multitudinàries, segons les dades de la inscripció, entre les incògnites que es resoldran en les pròximes setmanes hi ha la nota mitjana que traurà l’alumnat en les proves i, més avant, les notes de tall de les carreres més demandades.

El curs passat, l’alumnat va traure de mitjana un 6,658 en les PAU —la qualificació més alta de la dècada— i les notes de tall de 10 carreres van superar el 13 sobre 14. Entre tots els estudis, el doble grau de Física i Matemàtiques va trencar tots els registres anteriors, ja que va arribar fins al 13,59.