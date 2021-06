Tres de cada quatre valencians rebutja rebre Pfizer com a complement de la seua primera dosi amb AstraZeneca. Segons va informar Sanitat, el 76 % dels menors de 60 anys que han de completar la seua pauta després de la primera punxada de la vacuna d’Oxford, va refusar Pfizer com a segona injecció (i finalitzarà la seua immunització amb AstraZeneca), mentre que només el 24 % restant es decanta per la vacuna d’ARN missatger.

Són els resultats amb els quals compta el departament autonòmic després d’enviar, el divendres passat, 40.710 SMS a tantes altres persones, les primeres a les quals se’ls va inocular aquest fàrmac a partir de febrer. Aquests són només un 20 % dels 196.000 valencians i valencianes menors de 60 que han de completar la seua vacunació amb una d’aquestes dues opcions. Si el percentatge es mantinguera en tots, serien necessàries 148.000 dosis d’AstraZeneca per a cobrir aquest grup poblacional, en el qual hi ha majoritàriament personal de col·lectius essencials.

En els SMS que ha enviat Sanitat, la Conselleria informa que la persona serà citada per a rebre la segona dosi amb Pfizer i habilita un enllaç en el qual poder rebutjar aquesta vacuna. Quan es prem aquest enllaç, es mostra la disposició clara a no completar la vacunació amb Pfizer i rebre, en el seu lloc, AstraZeneca (la mateixa que la primera punxada). No obstant això, no fer res no significa acceptar la vacuna d’ARN missatger, amb la qual cosa el percentatge de consentiment podria reduir-se amb persones que no hi acudiren.

La data màxima per a respondre, d’aquesta primera tanda, es va fixar en el 2 de juny. El procediment és el que es va acordar en la Comissió de Salut Pública, en la qual es va decidir administrar Pfizer com a segona dosi d’AstraZeneca als menors de 60 anys, però donant l’opció, en cas de rebutjar-la, de completar la pauta amb el mateix fàrmac que la primera.

Segons van indicar des de Sanitat, en el cas de les persones que rebutgen Pfizer, el procés necessàriament es dilata perquè els equips de citació han d’esborrar-les de la llista originària de pacients pendents de vacunar i introduir-les en una altra que es va confeccionant amb aquells que opten per completar la seua pauta amb AstraZeneca i tornar a ser citats.

En aquest últim cas, tal com va acordar el Ministeri de Sanitat, la persona haurà de signar un consentiment informat per a rebre la segona dosi amb AstraZeneca. Per contra, el grup d’aquells que accedeixen a rebre la segona dosi de Pfizer no necessita signar cap consentiment informat, perquè es tracta de la vacuna recomanada en l’estratègia de vacunació i simplement ha d’acudir a la convocatòria que facilita l’SMS.

La vacunació d’aquest grup de població va començar dilluns passat després de transcórrer les 16 setmanes que es van acordar en la Comissió de Salut Pública com a pauta. Són quatre setmanes més que el que es recull en la fitxa tècnica, ja que s’estava a l’espera dels resultats de la combinació AstraZeneca-Pfizer.

Un 20 %, immunitzats

Mentrestant, la vacunació continua a bon ritme. De fet, ahir, la Comunitat Valenciana va poder presumir d’haver batut el seu propi rècord de punxades en un dia, ja que va inocular-ne més de 100.000 vacunes en 24 hores. En concret, segons va indicar Sanitat, 101.101. Amb aquesta accelerada, gràcies als 133 punts de vacunació oberts en tot el territori i a l’augment de l’arribada de vacunes, s’han administrat 2,8 milions de dosis i la vacuna contra la covid ha arribat a 1,9 milions de valencians i valencianes des del 27 de desembre.

Una altra de les fites que es va aconseguir ahir quant a vacunació va ser superar el milió d’immunitzats de manera completa, això és, amb les dues dosis de Moderna, Pfizer o AstraZeneca o amb una sola punxada de Janssen. En total, 1.026.657 persones a la Comunitat Valenciana tenen la seua vacunació òptima, la qual cosa representa el 20 % de tota la població; o, dit d’una altra manera, un de cada cinc valencians està ja protegit contra la covid.

Dels poc més de dos milions de persones que superen els 50 anys, ja tenen almenys una dosi un 81 %, segons les dades del Ministeri, després de cobrir ja amb una punxada el 56 % de la franja dels nascuts entre 1971 i 1962. Aquest percentatge és, però, deu punts inferior que la mitjana estatal en aquesta cohort d’edat, la segona més àmplia.

Així mateix, falten unes 10.000 persones d’entre 70 i 79 anys, molts d’ells per problemes de comunicació (va ser el primer grup al qual es va citar en vacunòdroms a través d’SMS), i dels quals s’està encarregant ara Atenció Primària, i unes 60.000 persones entre 60 i 69 anys.

Més d’un centenar de personalitats valencianes de la universitat, la cultura, la sanitat i el sindicalisme s’han adherit a la campanya “Vacunas para tod@s”, node valencià de la iniciativa ciutadana europea Right2cure, que continua la recollida de signatures, la sensibilització ciutadana i el requeriment urgent a les administracions perquè les vacunes contra la covid-19 arriben a la població de tots els racons del planeta.

Ahir, a la seu de Comissions Obreres, es va presentar l’adhesió de personalitats com la doctora i catedràtica Anna Lluch; la presidenta de l’Institut Mèdic Valencià, la doctora Carmela Moya; els catedràtics en Ciències de la Salut, Francisco J. Morales, Carlos Álvarez Dardet i Rafael Tabares; o representants de la cultura com Dolors Jimeno i Alfons Cervera.

La campanya també va presentar la concentració convocada dimarts que ve, 8 de juny, a les 19 hores, a la plaça de la Mare de Déu de València, coincidint amb la reunió de l’Organització Mundial del Comerç que tractarà temes de patents.

Cristina Ramón Lupiáñez, presidenta de Coordinadora Valenciana d’ONGD, va posar de manifest que la covid-19 “ha agreujat les profundes desigualtats existents a escala mundial, entre les quals hi ha l’accés a les vacunes, ja que més del 75 % d’aquestes s’han administrat en només 10 països”.